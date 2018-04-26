Яркий и функциональный интерьер для большой семьи

У этого проекта интересная история. В 1997 году молодой, но успешный архитектор Борис Уборевич–Боровский спроектировал интерьер квартиры. Минимализм с элементами хай–тека, стекло, металл, сине–жёлтая цветовая гамма — всё по моде того времени. Прошли годы, спустя пятнадцать лет владелец продал квартиру. Новый хозяин решил ничего не менять — существовавшая обстановка его полностью устраивала. Однако по мере увеличения семьи (с рождением четвёртого ребёнка) в квартире стало тесно, комнат не хватало. Купив две квартиры в доме по соседству и решив таким образом жилищный вопрос, заказчик занялся поисками того самого архитектора, который оформил интерьер в его бывшей квартире. «Спустя двадцать лет мне поступило предложение заняться данным проектом, — замечает Борис. — Приятно осознавать, что объект продолжает жить и работать, ведь заказчику нравилось всё: и общее впечатление, и эргономика пространства, и пропорции, и цветовое решение».

Проектируя интерьер для большой семьи, архитекторы в первую очередь позаботились о функциональности и комфорте. Для каждого ребёнка оборудовали отдельную комнату. От общественного пространства спальни отгородили стеклянными перегородками — так в помещения попадает естественный свет. Позаботились о безопасности и практичности: выбрали мебель плавных, мягких форм, без острых углов и травмирующих элементов, из качественных, высокопрочных материалов. Организовали большое количество шкафов — в доме, где есть дети, вопрос хранения всегда актуален.

Современная эстетика обусловлена пожеланием владельцев, что понятно: архитекторы из мастерской ub.design — адепты современного стиля. Тут много их фирменных приёмов и материалов. Яркая цветовая гамма — единственное, что не совсем вписывается в привычную философию. Но это сделано намеренно. «Мы не сторонники ярких цветов, стараемся делать интерьеры сдержанными и монохромными, — объясняет Борис. — В бесцветном окружении индивидуальность владельца, на наш взгляд, проявляется сильнее. Здесь мы отступили от своих принципов. Одна из причин — эмо­циональная составляющая. Дети — самое главное, что есть в жизни. Родители ради них, собственно, всё и затеяли. А юное поколение любит краски, им скучно в спокойном пространстве, поэтому сочные цвета — важная грань семейного интерьера».

Борис Уборевич–Боровский отмечает: «Так получилось, что в последнее время мы часто проектируем интерьеры для больших семей, в которых много детей: четверо, пятеро. Большие таунхаусы, загородные дома, квартиры. И нужно сказать, есть свои нюансы. Надо понимать, что многодетная семья много времени проводит дома, и дети в том числе. Поэтому практичность, удобство, функциональность, безопасность — на первом месте. Эстетические моменты важны по той же самой причине: когда люди много времени проводят дома, интерьер должен их вдохновлять. Даже в современное по стилю пространство необходимо добавлять необычные, яркие элементы, которые побуждали бы на творчество, заставляли думать, мыслить, фантазировать».