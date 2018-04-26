Организация пространства: 12 советов и 100 мест для хранения, о которых вы не знали

Грамотная организация способна менять пространство до неузнаваемости: стоит подойти к этому вопросу с умом — и любая квартира сможет стать просторнее, светлее, функциональнее. Заинтригованы? Мы подготовили 12 советов на эту тему, а также готовы рассказать про 100 мест для хранения, о которых вы наверняка не знали.

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8 приёмов, благодаря которым любая комната будет выглядеть больше

В современных реалиях практически каждый владелец жилья мечтает, чтобы оно было — или хотя бы казалось — немного больше. К счастью, дизайнеры интерьеров придумали немало приёмов, способных зрительно расширить пространство. Мы подготовили для вас обзор 8 проверенных способов визуально увеличить любую комнату.

Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных советов

Как превратить крохотную прихожую в удобное помещение, соответствующее своим функциям? Практика показывает, что наибольшие затруднения вызывают длинные узкие и крохотные квадратные коридоры. У нас есть немало ценных советов, которые подойдут для этих двух типов помещений: 30 способов сделать небольшую прихожую значительно лучше.

Куда спрятать холодильник: 7 идей

Самый сложный вопрос, которым задаются владельцы маленьких кухонь: где же найти место для холодильника. Действительно, агрегат довольно большой, и зачастую отыскать для него свободное пространство на скромной площади кухни — задача не из лёгких. Чтобы вы сумели с ней справиться, мы подготовили 7 свежих идей, куда спрятать холодильник.

Наше мнение:

— В последнее время стало популярным прятать холодильники в разного рода ниши, в мебель. Если такой приём вам по душе, не забудьте, что электроприбору потребуется достаточная вентиляция и вплотную к стене холодильник придвигать не стоит.

10 дополнительных вариантов хранения в спальне

Не хватает места для хранения в спальне? Не беда, эта проблема легко решается, если подойти к вопросу с умом. У нас имеется список 10 мест для дополнительного хранения, которые сделают вашу комнату для сна и отдыха ещё более функциональной.

Как использовать углы: 30 способов

Углы вашей квартиры пустуют? Непорядок! Их можно задействовать с пользой — и практической, и эстетической. Не знаете как? Смотрите нашу подборку 30 идей полезного использования углов — и убедитесь в том, что потенциал вашей квартиры раскрыт далеко не до конца.

Наше мнение:

— Для тех, кому не хватает мест хранения, углы — настоящее спасение. Современный ассортимент угловых шкафов, стеллажей, полок, витрин довольно широк и разнообразен, так что проблем с выбором подходящей мебели возникнуть не должно.

Что делать с крошечной ванной: 25 примеров

Размеры вашей ванной комнаты оставляют желать лучшего? Поверьте, вы не одиноки: скромная площадь санузлов в малогабаритках — явление хоть и не самое приятное, но вполне обычное. Скорая помощь дизайнера: рассказываем, как обустроить маленькую ванную.

Куда поставить стиральную машину

Ещё один крупногабаритный агрегат, с расположением которого в небольших квартирах частенько возникают трудности, это стиральная машина. Дополнительные сложности создаёт необходимость помнить о коммуникациях и вентиляции. Рассказываем, куда поставить стиральную машину, делимся необычными идеями и советами читателей.

Как найти место для украшений: 10 новых мест хранения

Зачастую украшения хранятся довольно неудобно: они спрятаны от глаз, и выбрать нужное в шкатулке или ящике туалетного столика бывает весьма непросто. Мы предлагаем новый подход к хранению и дарим вам 10 необычных идей размещения украшений на видном месте.

Как хранить женские туфли

Вряд ли есть женщины, у которых совсем мало обуви. Чаще всего вопрос компактного и удобного хранения женских туфель стоит довольно остро, особенно если вы живёте в малогабаритке с крошечной прихожей. Предлагаем 10 дизайн-хаков и 20 идей, как лучше хранить женскую обувь.

Где разместить домашний спортивный уголок

Спорт — обязательная составляющая современной жизни, и небольшое пространство для физических упражнений в собственной квартире — это не роскошь, а необходимость. Даём советы, как организовать спортивный уголок даже в самой маленькой квартире.

Как организовать небольшой гардероб

Главное условие сохранения порядка в доме — это чтобы у каждой вещи было своё место. Повседневной одежды это касается особенно. Думаете, гардероб в небольшой квартире — это несбыточная мечта? Вовсе нет! Рассказываем, как обустроить маленький женский гардероб: 10 советов и 30 идей.

Как обустроить маленький балкон

Не стоит забывать, что балкон — тоже часть квартиры, и это пространство может быть очень даже уютным, если уделить ему немного внимания. Мы нашли для вас 15 самых красивых маленьких балконов. Вдохновляйтесь!

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