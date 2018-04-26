Самый ценный камин Костромы восстановлен

В Костроме восстановили ценный исторический камин — вероятно, самый интересный в городе, узнал KOSTROMA.TODAY. Он находится в знаменитом здании на улице Советской, 30, о котором в советское время почему-то говорили, что это был публичный дом. Камин отреставрировали по образу и подобию его старинного оригинала. Его даже оборудовали оригинальными металлическими дверцами. Камин — одно из немногих украшений интерьера, которое сохранилось в здании с XIX века.

Камин находится внутри дома Платонова, который построен в 1880-х годах. Здание несколько лет назад выкупил костромской бизнесмен Дмитрий Зафиров . После этого он принялся за реставрацию. На нее было потрачено много времени и средств, потому что фасад и внутреннее убранство решено было оставить в прежнем, но обновленном виде.

«Реконструкция идет очень сложно. Можно было бы все это снести, так нет же — мы искали старый кирпич, чтобы реставрировать кладку. Цоколь был выложен метлахской плиткой — зеленой и коричневой, в шашку. Мы с трудом подобрали аналог, заказывали на питерском плиточном заводе. Это сложно, это дорого», — рассказывал о реставрации дома Дмитрий ЗАФИРОВ год назад.

В советское время по Костроме ходили слухи, что до 1917 года в этом здании располагался бордель. Но позднее эти мифы развеяли. Дом был построен в 1880-х гг., в начале ХХ в. в интерьере сделан ряд перестроек. К концу 20 века в здании сохранилась часть интерьеров старых времен, в том числе и камин.