100 + 1 = фурор и торжество

Начало нового столетия компания Roca отметила с фурором. Организаторы Roca The Greatest Show пригласили дизайнеров и архитекторов, партнёров и актёров, дипломатов и представителей СМИ. Весь вечер они отдыхали и веселились на модной площадке Crystal Ballroom в самом сердце деловой столицы. Ведущими мероприятия стали Ирена Понарошку и Дмитрий Хрусталёв

В компании хотели, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Их приглашали за кулисы, им помогали подготовить текст поздравления, поправляли причёску или макияж, делали фотографии с эффектом замирания времени с полным круговым обзором 360˚. С днём рождения всех собравшихся поздравил со сцены генеральный директор Roca в России и СНГ Антонио Линарес. Вечеринка продолжалась до позднего вечера — с музыкой, танцами и выступлениями артистов.

Представители портала Roomble.com тоже побывали на Roca The Greatest Show и пожелали компании успехов, процветания и новых эффектных идей для интерьера современной ванной комнаты. О которых мы, конечно, сразу будем писать на сайте.

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