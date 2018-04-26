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100 + 1 = фурор и торжество
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100 + 1 = фурор и торжество 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Начало нового столетия компания Roca отметила с фурором. Организаторы Roca The Greatest Show пригласили дизайнеров и архитекторов, партнёров и актёров, дипломатов и представителей СМИ. Весь вечер они отдыхали и веселились на модной площадке Crystal Ballroom в самом сердце деловой столицы. Ведущими мероприятия стали Ирена Понарошку и Дмитрий Хрусталёв.
В компании хотели, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Их приглашали за кулисы, им помогали подготовить текст поздравления, поправляли причёску или макияж, делали фотографии с эффектом замирания времени с полным круговым обзором 360˚. С днём рождения всех собравшихся поздравил со сцены генеральный директор Roca в России и СНГ Антонио Линарес. Вечеринка продолжалась до позднего вечера — с музыкой, танцами и выступлениями артистов.
Представители портала Roomble.com тоже побывали на Roca The Greatest Show и пожелали компании успехов, процветания и новых эффектных идей для интерьера современной ванной комнаты. О которых мы, конечно, сразу будем писать на сайте.
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