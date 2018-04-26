Как обустроить маленькую гостиную: советы профи

Маленькая гостиная — непростая комната для обустройства с учётом предъявляемых к ней требований. Гостиная должна быть красивой, стильной, удобной для гостей и простой в уборке. На самом деле чтобы результат был сногсшибательным, стоит соблюдать всего два основных принципа, принимая каждое решение: учитывайте размеры и не усложняйте.

Расширение пространства

Мало места — причина сделать приоритетными вертикальные поверхности. Высокие узкие шкафы визуально вытягивают комнату и оставляют больше места для перемещений. Примите в расчёт размеры — слишком большому экрану телевизора здесь не место, как и массивной мебели и гигантским люстрам. Ещё один способ визуально расширить пространство — привлеките внимание к соседним зонам яркими акцентами или открытыми полками, стратегически помещёнными там, где гостиная переходит в столовую или, например, лоджию.

Наше мнение:

— Просто перечислим: зрительно уменьшают пространство тёмные, насыщенные оттенки, матовые поверхности, мебель больших габаритов. Прямые линии дробят помещение на части, в отличие от плавных. Минимализм и порядок увеличивают комнату, перенасыщенность и беспорядок вызывают приступы клаустрофобии.

Цветовая схема

Вы наверняка знаете, что светлые краски увеличивают пространство — выбирайте белые, светло-серые, пастельные тона. Но если душа лежит к любому другому цвету — окрасьте им все стены, не комбинируйте с другими оттенками, так взгляд наблюдателя сможет охватить всю комнату сразу. Общая сложность цветового решения будет вынуждать гостей визуально спотыкаться на цветовых переходах, осматривая гостиную, но вам ведь нужно цельное, а не фрагментарное впечатление.

Вопрос пола

Какой бы пол вы ни выбрали, главное, чтобы отделка была единой для всей комнаты. Отлично смотрится дерево — узкие планки паркета визуально расширяют пространство. Ковёр должен закрывать большую часть пола — маленький создаст ощущение тесноты.

Выбор мебели

Мебель в маленькой комнате не должна занимать много места. Выбирайте вытянутые силуэты, лёгкие прозрачные материалы, блестящие поверхности. Разумеется, лучше всего, если предметы будут выполнять несколько функций — столик со встроенными полками и диван с ящиком для хранения экономят ваши усилия по обустройству. Подумайте о большом зеркале в гостиной — оно прибавит света и пространства. И не усложняйте оформление окон, пусть ничто не мешает свету.

Инга Ажгирей, дизайнер интерьеров:

— Зеркала — друзья маленьких пространств. Но важно разместить их правильно. Например, неприятно натыкаться на собственное отражение, выходя из-за угла. Интересная идея — зеркала в оконных откосах, они впускают больше света. Ими можно увеличить площадь библиотечных шкафов или отразить интересные элементы декора.

Наше мнение:

— Если решили установить в гостиной большое зеркало — убедитесь, что в его отражении гости не видят, например, вешалку в коридоре или беспорядок в спальне. Отлично, если оно отражает вид за окном или красивую картину.

Правильный свет

Подумайте о нескольких источниках освещения — напольные светильники не должны занимать слишком много ценного места на полу, а потолочные люстры чаще всего наполняют маленькое пространство слишком безжалостным к его недостаткам ярким светом. Лучший вариант — бра и небольшие настольные лампы.

Тина Гуревич, дизайнер интерьеров: