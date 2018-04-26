8 самых популярных стилей для дизайна гостиной

В дизайне интерьера гостиной важны все составляющие — формат мебели, оформление пола, выбранный стиль и цветовая гамма. Чтобы учесть все детали и создать красивый и стильный интерьер, вам потребуется помощь дизайнеров. А наша статья позволит определиться с любимым стилем.

Дизайн гостиной в современном стиле

Современный стиль в дизайне гостиной обычно мультифункционален, предпочитает качество количеству и смотрится очень стильно. Здесь наблюдается стремление к бледным оттенкам, белым стенам и страсть к символичным аксессуарам.

Если вы будете оформлять пол паркетной доской, то лучше выбирать серые и белые тона, например паркет пепельного оттенка и вариант с жемчужным отливом от Barlinek.

Лофт — очарование брутальности

Стиль лофт возник в США — в Чикаго, Детройте, затем перекинулся на Бостон и Нью-Йорк, провоцируя ажиотаж во всём мире под лозунгом: «Жизнь в старых фабриках — есть! И она лучше традиционной».

Интерьер гостиной в стиле лофт призывает нас посмотреть на облик квартиры иначе — добавить сюда простор, открытое пространство, большие окна и двойную высоту потолков. Он учит не бояться смелых оттенков мебели и декора, необычного паркета, например с разнообразной текстурой, очень тёмного, декоративно состаренного.

Екатерина Черникова, дизайнер интерьеров:

— Для дизайна гостиной в стиле лофт часто используется паркет тёмного тона, с шоколадным, медовым отливом или чёрными прожилками. Здесь встречаются имитации грубо сколоченной доски, как в коллекциях популярного бренда «Барлинек». Такие варианты напольного покрытия позволяют создать более колоритный, интересный интерьер с брутальным, но весьма обаятельным характером.

Минимализм — самый лаконичный стиль для дизайна гостиной

В стиле минимализм мы видим любовь к совершенству, перфекционизм. Здесь нет лишних деталей, есть только лаконичные линии, тонкость и изящество в дизайне мебели и отделки. Очень популярны монохромные палитры — белые, серые, дополненные паркетом в тон: интенсивным белым и графитовым серым соответственно.

Мнение редакции Roomble:

— Компания Barlinek уделяет большое внимание тому, чтобы используемая технология производства паркета и сам паркет были экологичными и безопасными для здоровья.

Кстати, Barlinek — инициатор большого количества программ по защите окружающей среды и экообразования. Компания создала программу «Правило 1 за 1», где за каждую проданную пачку паркета фирма оплачивает покупку одного саженца. Так было высажено уже более 13 млн деревьев!

www.barlinek.ru Дизайн гостиной в классическом стиле

Классический стиль в интерьере гостиной олицетворяет роскошь, изысканность, грациозную симметрию. В России он очень востребован в сегменте премиум-класса и чаще всего предпочитает насыщенные тона в отделке паркетного пола — благородные, тёмные, яркие оттенки коричневого.

Прованс в интерьере гостиной

Прованс — интересный стиль для оформления гостиной. Благодаря своим французским корням он обожает светлые оттенки в дизайне пола — серые, бледно-коричневые и белые, с винтажным оттенком, иногда тёмно-коричневые в кофейной гамме. Например, здесь вас встретит классический дуб, но выбеленный или с лёгким оливковым оттенком, с эффектом шлифовки щёткой и матовым лаком.

Неоклассика в дизайне гостиной — утончённый и аристократичный образ

Неоклассический стиль — приверженец всего традиционного, изысканного, элегантного. Среди всех материалов отделки пола сюда больше всего подходит качественный паркет. В дизайне пола неоклассика тяготеет к кофейным, серовато-коричневым оттенкам паркета.

Рустик в дизайне интерьера гостиной

В стиле рустик очень важны качественные материалы отделки. Выбирая оформление гостиной в таком стиле, в первую очередь следует подумать о дизайне стен камнем, а также о качественном паркете.

Среди всех оттенков для стиля рустик лучше всего подходят светло-коричневые, в абрикосовом или нежном карамельном варианте. Профессиональный паркет, например от завода Barlinek, имеет стилизацию под деревенский стиль и подходящую цветовую гамму.

Скандинавский стиль в интерьере гостиной

Для дизайна пола в скандинавском стиле вам однозначно потребуется паркет — современный, натуральный и стильный. Самыми характерными цветами для паркета в современном скандинавском варианте можно считать белый и серый. Например, подойдёт паркетная доска из выбеленного грациозного ясеня или белого дуба.

Мнение редакции Roomble:

— Натуральный паркет от завода Barlinek на 100% создан из древесины и помогает дизайнерам, строителям и частным клиентам оформлять свои интерьеры в модных стилях, используя при этом качественный паркет международного уровня.

Работая в 55 странах мира, Barlinek считается одной из ведущих компаний по производству паркета в Восточной Европе. Кстати, этот паркет ещё и высокотехнологичен, потому многие модели подходят для устройства тёплого пола.

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