Деревянный дом с камином в изразцах

Этот деревянный дом вместе с баней построен из сруба в живописном местечке в Рязанской области из местных материалов. Он стоит в окружении мещерских лесов, дорога к нему идёт через Гжель. Проезжая мимо, дизайнеры когда-то купили несколько красивых предметов в качестве сувениров и на вдохновении задумали камин из изразцов.

С него фактически и начался интерьер — это было первое, что они заказали, пока в доме ещё шли работы. Затем Анастасии Муравьёвой пришла идея заказать и декоративную плитку для ванной, которую тоже сделали в мастерской А. Новикова. Всё это естественным образом привело к выбору стиля — русское кантри.

Анастасия Муравьёва, дизайнер интерьеров

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Анастасия Муравьёва окончила экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова , дизайн архитектурной среды изучала в МАрхИ, продолжила обучение в колледже Сент Мартинс в Лондоне. Участница телепроекта «Фазенда» на Первом канале, автор многих публикаций и лекций о дизайне. Член Творческого союза художников России, победительница конкурса Open Village 2017.

Свою миссию видит в создании гармоничного, стильного и удобного пространства, учитывающего вкусы и бюджет заказчика.

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Дизайн кухни в стиле кантри

Не все рискуют использовать в интерьере синий цвет, считая его холодным и не очень уютным. Но синий красиво контрастирует с натуральными оттенками древесины и в таком доме совсем не даёт ощущения холода.

Интерьер гостиной в деревянном доме

А ещё синий цвет традиционен для окраски деревянного дома в России. В других помещениях (кроме бани и бассейна) использованы более тёплые тона. Натуральному дереву идёт сочетание с активными открытыми цветами, причём оно удивительным образом скрадывает их яркость.

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Анастасия Муравьёва, дизайнер интерьеров:

— Дом принадлежит нашей семье, в нём постоянно живут родители мужа, а мы приезжаем в выходные и на каникулы. Для нас важно было сделать дом просторным и гостеприимным, так как к нам часто приезжают друзья и родственники, а теперь уже и наши сыновья-подростки принимают своих гостей. Спальных мест хватает всем, а в гостиной и в бильярдной можно собирать большие компании.

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Деревенский дизайн спален в деревянном доме

Архитектура дома очень проста, как и его отделка, поэтому дизайнер проекта сделала упор на декорирование, используя резную мебель, текстиль, керамику, ковку и другие аутентичные, рукотворные детали.

Важный элемент декора — живопись, в том числе картины самой Анастасии Муравьёвой. Она пишет пастелью, в основном пейзажи и натюрморты.

В доме есть живописные работы П. Блуднова, А. Сахапова, В. Чёрного, С. Горбуновой. Кованые изделия (столики, карнизы, подхваты для штор, каминная решётка) изготовлены в местной мастерской — «Кузнечном ателье № 1».

Анастасия Муравьёва, дизайнер интерьеров:

— Мне нравится работать с деревянными домами, в том числе в стиле кантри. Этот стиль даёт ощущение настоящего уюта и тепла, но его надо чётко выдержать и не смешивать с современным дизайном. Поэтому даже мелочи, вплоть до наконечников карнизов и подхватов для штор, я заказывала специально. При этом я считала важным соблюсти баланс и не переборщить с деталями в русском стиле, чтобы интерьер не получился лубочным.

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Бренды и материалы

Гостиная

Напольное покрытие: массивная доска из сосны.

Мебель (стол, стул, комод и прочее): румынская мебель из массива дуба.

Текстиль: Togas.

Техника: Toshiba.

Спальня с кованой кроватью

Текстиль: Zara Home.

Баня и бассейн

Напольное покрытие: плитка Kerama Marazzi.

Мебель, освещение: ИКЕА.

Текстиль: Togas.

Ванная комната и санузлы

Отделка (обои, плитка, краска): плитка Rex, изразцы из Гжели.

Кабина/ванная/санфаянс: Roca, Gustavsberg.

Смесители: Hansgrohe.

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