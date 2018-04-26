Самые модные оттенки в дизайне интерьеров на 2018 год: бирюзовый, розовый и латунь

Мы часто пишем про модные оттенки, и причина тому вовсе не желание поговорить с вами о трендах и навязать мнение неких экспертов. Всё дело в том, что оттенки для каждого нового сезона формируются не по чьей-то воле, а в соответствии с нашей с вами жизнью и нашими же с вами потребностями.

Эксперты института цвета анализируют ситуацию в мире и наши с вами настроения, делают выводы и формируют их в палитры. Цвета года — это, по сути, психологические рекомендации к применению, вроде советов для экономии времени и понижения уровня стресса.

В этом сезоне нам с вами очень рекомендуют присмотреться к десятку цветов, из которых мы выбрали три наиболее интересных — это дымчато-розовый, бирюзовый и латунь.

Розовый, на наш взгляд, незаслуженно отрицается как уместный в интерьере оттенок, и у нас есть не меньше десятка доказательств.

Дымчатая, пыльная или припудренная роза — это не тот цвет мира Барби, который возникает в вашем сознание при упоминании слово «розовый».

Это нейтральный, нежный и, если хотите, умный оттенок, который умеет снижать уровень женственности.

Разбавленная дымчатая роза — лёгкий оттенок для тех, кто устал от цвета, но не готов к алебастровому оттенку всего вокруг.

Светлый разбавленный розовый оттенок, в отличие от такого же голубого, согревает и смягчает пространство. Поэтому если в интерьере и так много холодных оттенков и материалов, дымчато-розовая акцентная стена поможет сбалансировать пространство.

Разбавленная, пудровая роза — это нежность и уют. Уравновесить её поможет свежий оттенок зелени — и вот вам готовая палитра для уютного и ультрамодного санузла. Добавьте немного металла — и готово.

К сожалению, мы не знаем, как называется эта техника рисования, смешивание красок с неким фиксатором, но в этом интерьере дизайнеры умело воспользовались сразу несколькими актуальными и очень органичными инструментами. Здесь у нас и бирюза с розовым, и латунь, и модные минималистичные стулья. Заметьте, при всей «модности» интерьер совершенно лишён всяческой нарочитости и экстравагантности. Он приятен, лёгок и уютен. Вот это и есть настоящая, правильная мода.

Выкрасить в розовый сразу все стены и часть мебели — решение, конечно, поспешное, но если это именно то, о чём вы давно мечтали, что ж, так тому и быть. Вполне мило выглядит.

Главная характеристика розового цвета — это способность понижать уровень агрессии и раздражения. Можно даже рекомендовать этот цвет как самый естественный способ уравновешивания нервной системы для людей, склонных к раздражению.

Бирюзовый оттенок — более прохладный, но психологическое действие его схоже с розовым. Этот оттенок — почти синоним степенности, спокойствия и безмятежности.

Бирюзовый освежает, облегчает и разряжает пространство. Даже пара предметов в интерьере в этом цвете помогают снять чувство тревоги и переживания.

Cо временем вы начнёте замечать, что приятнее всего вам работается именно на бирюзовом стуле, глядеть на розовую стену гораздо приятнее, чем на белую, а латунные ручки ящиков как будто приятнее всей остальной фурнитуры в доме.

Дизайнеры и фабрики мебели отлично чувствуют устремления людей и довольно часто их предвосхищают и даже приумножают. К примеру, у итальянского бренда Saba мы обнаружили такую вот коллекцию мягкой мебели под названием Geo.

Мнение редакции:

— Фабрика Saba родилась в мире жесточайшей конкуренции. В 1988 году в Италии уже существовало невероятное количество мебельных фабрик, которым было что предложить рынку. Saba пришлось предложить больше. Фабрика сделала ставку на эргономику, комфорт, качество и красоту своей мебели. И это сработало. Скажете, любая фабрика старается сделать свою мебель именно такой? И будете правы. Однако мало у кого получается делать мебель, с которой не хочется расставаться, которая выглядит актуально в течение десятилетий и при этом не стареет физически.

Круглые пуфы, кресла и диваны оформлены сразу во всех трендовых оттенках. Что касается дизайна, то он пробуждает внутреннего ребёнка и обещает совершенно новые ощущение от использования давно знакомых предметов.

Эта коллекция от Saba уж очень похожа на мебельные облака, чьи объятия не хочется покидать. Возможно, именно в этом и была цель фабрики — помочь нам создать собственный островок безопасности и тишины, где есть только бирюзовая бесконечность, розовая мягкость и солнечные отблески латуни.

Этот цвет помогает сосредоточиться и потому так часто используется в кабинетах и гостиных.

Бирюзовый бодрит. Однако не стоит бояться этого его свойства и выносить бирюзовые подушки из спальни. Если вы испытываете проблемы с засыпанием, достаточно просто задёрнуть шторы, выключить свет — и бирюзовый превратится в тёмно-синий, в соседстве с котором заснуть будет гораздо проще.

А ещё бирюзовый оттенок помогает успокоиться. Поэтому бирюзовая входная дверь сама по себе, безо всяческих вспомогательных инструментов, поможет настроиться на нужный лад и оставить все дела позади.

Что касается латуни, то здесь всё просто. Жёлтый металл отражает свет, согревает и дарит ощущение уверенности. Предметам с такими характеристиками везде найдётся место.

Разумеется, все психологические посылы цветов и металлов имеют довольно опосредованное влияние, которое проявляет себя со временем. Поставив в кабинете бирюзовый стул, выкрасив стены в розовый и вкрутив в ящики латунную фурнитуру, вы не станете за секунду расслабленным, сосредоточенным и уверенным в себе.

Читайте также:

Самый простой способ сделать дом тёплым и уютным

Как правильно подобрать вазу к букету: правила, о которых вы не знали

Ещё один модный цвет 2017 года — Greenery