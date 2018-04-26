7 городов, задающих тренды в дизайне

Многих путешественников вдохновляют не только объекты размещения в городах, которые они посещают, но и особенности местного дизайна. По мнению туристов по всему миру, за креативными идеями и уникальным дизайном следует отправляться в Хельсинки (Финляндия), Копенгаген (Дания), Эйндховен (Нидерланды), Грац (Австрия), Милан (Италия) и не только. Рассказываем, почему.

Одним из самых актуальных стилей в дизайне интерьеров среди опрошенных пользователей сайта Booking.com стал стиль «Скандинавская аскетичность». Для него характерны простота, минимализм и функциональность, а также внимание к деталям, минимум аксессуаров и максимум солнечного света. Светлое дерево, чистые линии и обтекаемые формы прослеживаются как в скандинавской архитектуре, так и декоре. Не удивительно, что лидерами списка стали Хельсинки и Копенгаген — города, считающиеся столицами скандинавского дизайна.

Копенгаген, Дания, Booking.com Финский дизайн отличается не только минимализмом, но и природными мотивами, имеющими важное значение во всей финской культуре. В послевоенное время развитие дизайна в Финляндии поддерживалось на государственном уровне, благодаря чему это стало одной из визитных карточек страны. В Хельсинки уникальный дизайн встречается буквально на каждом шагу: в аэропорту, на заправках и, конечно же, в интерьерах.

Не секрет, что скандинавский дизайн возник именно в Дании под влиянием стиля модерн. В датском дизайне ключевую роль играет природа: из-за сурового северного климата в датских интерьерах преобладают приглушенные тона и натуральные материалы: дерево, натуральные ткани и кожа. Любителям этого стиля стоит посетить Датский музей дизайна, где представлена коллекция лучших образцов промышленного дизайна, созданных не только датскими дизайнерами, но и мастерами из других стран.

Хостел Woodah, Booking.com Не стоит забывать и про Берлин — город, который первым был отмечен ЮНЕСКО почётным званием «Город дизайна». В Берлине располагается огромное количество магазинов, шоу-румов, бутиков интерьера и дизайна — что не удивительно, так как Берлин является главным европейским центром художников, модельеров и архитекторов. Такие популярные дизайнерский магазины, как Hausen или Schwesterherz ­— обязательны для посещения любителей скандинавского стиля.

Магазин Hausen, Instagram

Эйндховен — сердце голландского дизайна. В этом городе с населением чуть больше 200 тысяч человек располагается Академия дизайна Эйдховена, которую считают одной из лучших школ дизайна в мире. Кроме того, в Эйндховене проводится ежегодная Неделя дизайна, куда съезжаются ценители со всей Европы. Для жителей Эйндховена дизайн имеет особое значение, что накладывает отпечаток на интерьеры и экстерьеры объектов размещения. Здесь действительно есть, из чего выбрать!

Эйндховен, Instagram

Австрийский Грац получил от ЮНЕСКО звание «Города дизайна», что отразилось на его современном облике. Одной из всемирно известных достопримечательностей Граца является Кунстхаус — галерея современного искусства, расположенная в здании причудливой формы. Архитекторы намеренно поместили его в самом центре города посреди старинных зданий с красными черепичными крышами. Согласно их идее, здание Кунстхауса является своеобразным мостом между прошлым и будущим. Если модерн вам по душе, остановитесь в дизайн-отеле Augarten Art Hotel, построенным по проекту знаменитого австрийского архитектора Гюнтера Доменига. Дизайн-отель Augarten украшен более чем 200 произведениями искусства.

Отель Augarten Art Hotel, Booking.com Итальянский дизайн популярен во всем мире. Наряды от итальянских дизайнеров, автомобили и архитектура отличаются уникальным элегантным дизайном. В Милане ежегодно проходит Milan Design Week — масштабная выставка мебели и интерьерного дизайна со всего мира. Итальянские дизайнеры не боятся экспериментов, их работы отличаются яркой цветовой гаммой и обилием декора. Итальянские интерьеры выполнены в стиле «городской шик», который, согласно опросу, входит в пятерку самых популярных стилей среди путешественников. Для такого интерьера характерны панорамные окна, потрясающий вид, кирпичные стены и паркетные полы. Открытая планировка, массивная мебель и уникальные элементы декора, такие как люстры или произведения искусства, — в таких объектах размещения бывает сложно сосредоточить внимание на чем-то одном.

Милан, Италия, Booking.com Есть ещё один город, который претендует называться дизайнерским 1 это Шэньчжэнь, Китай, с его стилем хай-тек в архитектуре и дизайне. Раньше мегаполис называли «фабрикой мира», так как практически вся техника Apple собирается там, сегодня же Шэньчжэнь — город с тысячами дизайнерских компаний, располагающихся в многоэтажных зданиях. Местная мэрия хочет пойти ещё дальше и превратить город в мировую столицу дизайна. И у Шэньчжэня есть все шансы: ежегодно там открываются тысячи архитектурных и дизайнерских центров.

Фотография: Legion-Media Шэньчжэнь, Китай