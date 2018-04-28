Роузи Хантингтон-Уайтли показала свой особняк в Беверли-Хиллз

Роузи Хантингтон-Уайтли (31) показала корреспонденту журнала Vogue свой особняк в Беверли-Хиллз и провела экскурсию по комнатам и внутреннему дворику. В этом доме модель живет со своим возлюбленным Джейсоном Стэтхэмом (50) и десятимесячным сыном Джеком.

https://www.youtube.com/watch?v=6sSQZw6G2yA

Роузи и Джейсон приобрели недвижимость в Беверли-Хиллз в 2015 году, остановив выбор на постройке 1980-х годов, которую в 2006 году модернизировал архитектор Джеффри Олсбрук. Покупка дома обошлась паре в 12,9 миллиона долларов. Здесь есть зона для отдыха и бассейн.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/rouzi-hantington-uajtli-pokazala-svoj-osobnyak-v-beverli-hillz/