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Роузи Хантингтон-Уайтли показала свой особняк в Беверли-Хиллз
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Роузи Хантингтон-Уайтли показала свой особняк в Беверли-Хиллз 

Peopletalk 59 минут назад
Фото: Peopletalk
Роузи Хантингтон-Уайтли (31) показала корреспонденту журнала Vogue свой особняк в Беверли-Хиллз и провела экскурсию по комнатам и внутреннему дворику. В этом доме модель живет со своим возлюбленным Джейсоном Стэтхэмом (50) и десятимесячным сыном Джеком.
https://www.youtube.com/watch?v=6sSQZw6G2yA
Роузи и Джейсон приобрели недвижимость в Беверли-Хиллз в 2015 году, остановив выбор на постройке 1980-х годов, которую в 2006 году модернизировал архитектор Джеффри Олсбрук. Покупка дома обошлась паре в 12,9 миллиона долларов. Здесь есть зона для отдыха и бассейн.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/rouzi-hantington-uajtli-pokazala-svoj-osobnyak-v-beverli-hillz/
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