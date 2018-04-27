11 вопросов дизайнеру Ирине Крашенинниковой

Ирина Крашенинникова, философ по первому образованию, создает не просто интерьеры — она строит идеальный мир, в котором каждый получит то, к чему стремился. То есть хорошую планировку, удобную мебель, красивый декор, а главное — счастье быть собой и чувствовать, что тебя понимают.

Мне нравится из хаоса создавать упорядоченную красоту.

Результат, конечно. Причем под результатом я понимаю даже не завершенный интерьер, а счастливые лица заказчиков, в нем живущих. Вообще вещи сами по себе не имеют смысла, пока человек их не увидел, не взял в руки, не потрогал, не понюхал, не попробовал. Так и ценность интерьера проявляется только тогда, когда в нем появляется человек.

Предложу в классический интерьер повесить на стены современное искусство.

Мне нравится работать с маленькими квартирами, потому что они строятся быстро, их охотно публикуют и они всегда вызывают большой отклик читателей. Но чтобы маленькая квартира получилась интересной, важна открытость заказчика к экспериментам, новаторству. Только в этом случае получаются свежие, вдохновляющие проекты.

Важно помнить, что архитектура первична, она задает пропорции и стиль интерьера. А интерьер — это отражение образа жизни и образа мыслей людей, живущих в нем. Поэтому даже в одном и том же доме (в одной архитектуре то есть) для разных людей создаются совершенно непохожие интерьеры (был у меня в практике именно такой случай).

То, что неприемлемо для одного человека, другого делает счастливым. Так что правила в работе над интерьером, на мой взгляд, применимы в основном к технологиям, инженерии, подбору подходящего под задачу и условия оборудования. А все остальное должно определяться не правилами, а задачами, которые требуется решить, и мировоззрением дизайнера и заказчика.

Современный русский стиль — это стиль, уникальность которого обусловлена спецификой местного быта, историческими и культурными особенностями нашей страны. Это не этнический лубочный стиль, и не дворцовый стиль, и не советский стиль. Это микс из всего перечисленного и еще множества составляющих, из которых складывается наш менталитет.

Думаю, в жизни нет ничего идеального, поэтому идеального интерьера не существует. Любая оценка субъективна, она зависит не только от человека, но даже от настроения, от того, с какой ноги он встал утром. Идеальное вчера сегодня может показаться мне раздражающе оптимистичным или, наоборот, необоснованно мрачным…

Тот, который не вдохновляет.

Мечтаю об интерьере бутик-отеля.

Запастись терпением. Процесс создания интерьера — это длительный процесс. Если вы человек импульсивный, ориентированный на быстрый результат, то вам лучше заняться не интерьерным, а графическим дизайном, например.

Мои интерьеры — это мой способ жить. Я совсем не оптимист, на самом деле я — мрачный реалист. И если бы не моя работа, суть которой очень позитивна — из пустоты или сумбура создать гармонию — я бы давно сложила свои крылья (Улыбается.)