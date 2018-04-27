Просторная квартира с гардеробными на балконах

Молодая семья с ребенком не хотела менять планировку в квартире. Сохранили и необычные переходы между комнатами через балкон. Так появилась идея соединить спальню с гардеробной, а в детской расположить на балконе еще одну гардеробную и мини-кабинет.

Дизайнеры Екатерина Реброва и Елена Поворова из бюро Home Emotions создали образ морского побережья прямо в центре Москвы. Для оформления квартиры они выбрали светлую цветовую гамму с небольшими яркими вкраплениями в текстиле и обивке мебели.

Например, плитка Atlas Concorde напоминает песок, обои подобраны в той же тональности. А в гардеробной на стене появилась фреска с наклонившимся от бриза деревом, которую сделали на заказ в Studio Muroarte.

Чтобы хотя бы визуально расширить небольшие комнаты, авторы проекта активно использовали зеркала. Ими закрыли фасады шкафа в холле, создали панно на стене за диваном в гостиной и даже на потолке на кухне.

Вопрос хранения для заказчиков стоял особенно остро, потому что у них есть собственный магазин одежды. Владелица квартиры коллекционирует наряды, поэтому ограничиться только шкафами было невозможно, хотя их установили в гостиной, спальне и холле.

На балконе в детской появилась небольшая гардеробная, а через балкон в спальне можно попасть в полноценную гардеробную комнату с системой хранения во всю стену. Здесь же установили раскладной диван на случай, если нужно будет принять гостей.

Большую часть мебели для проекта дизайнеры бюро Home Emotions создали на собственном производстве по индивидуальным эскизам. А яркий акцентный текстиль подобрала Юлия Рыбакова . Так в гостиной появились голубые акценты, а в спальне и детской — коралловые. Кроме того, морскую тему продолжили настольные лампы Coral Gold Loft Concept и декор в форме кораллов.

Холл Напольное покрытие: плитка, Atlas Concorde Мебель: шкаф, Wood Stock

Гостиная Мебель: мягкая и корпусная мебель — на заказ, Homemotions; столики, Garda Décor Ковер: на заказ, Dollycarpets

Кухня Напольное покрытие: плитка, Atlas Concorde Мебель: обеденный стол, Living; стулья, на заказ, Homemotions Гарнитур: Homemotions Бытовая техника: Smeg

Спальня Мебель: шкафы, Wood Stock; тумбочки, комод, будуарный столик — на заказ Текстиль: Décor Delight, Юлия Рыбакова Освещение: настольные светильники, Coral Gold, Loft Concept

Детская Мебель: на заказ, Homemotions Текстиль: Décor Delight, Юлия Рыбакова