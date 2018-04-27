Как с помощью штор добиться вау-эффекта: 9 советов

Шторы без преувеличения одно из величайших творений человечества. Они помогают нам комфортно спать, несмотря на белый день за окном, они скрывают от соседей наши маленькие тайны, они же прячут от наших уставших глаз окружающий мир, когда сил лицезреть его больше нет. А ещё шторы могут исключительно здорово улучшить интерьер.

Об этом сегодня и поговорим.

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1. Пусть занавеси впечатляют больше, чем вид за ними

Обладание таким богатством, как шикарный вид из окна, — редкая удача. Если вы не один из таких везунчиков, уделите выбору штор чуть больше времени и усилий. Окно — это всегда довольно сильный акцент, и даже если пейзаж за ним не радует, можно перенести зрительный фокус на шторы.

Выберите наиболее интенсивные оттенки из палитры остального интерьера и смело используйте их.

Екатерина Волконская, дизайнер:

— Если это загородный дом, вид из окон прекрасен, и нет других строений, мешающих взгляду, то довольно часто мы не декорируем окна тюлем, либо используем очень прозрачный тюль, чтобы максимально плотно приблизить внутренний интерьер к природе.

И наоборот, если объект находится в городе и окна выходят на соседнюю хрущёвку или на магистраль, постоянно забитую машинами, мы стараемся повесить как можно более плотный тюль, чтобы по максимуму закрыться от стресса.

Когда мы зонируем пространство (часто нужно отделить спальню от жилой зоны или в детской спальне разделить спальные места), то обычно мы используем либо нейтральные ткани, в цвет стен, повторяющий фактуру финишного покрытия, либо рисунок обоев.

Если же ткань на «перегородку» сочетаем со шторами, и они яркие и с крупным орнаментом, то штора, как правило, двухсторонняя и состоит из разных тканей. Часть, открытая взору вместе со шторами, декорирующими окно, — одинаковая, либо одного цвета, но с рисунком, отличающимся по раппорту, но он полностью повторяется.

decorhome.ru 2. Орнамент — всё!

По крайней мере, для нейтральных интерьеров, давно не знавших динамики и энергии, занавеси с крупным орнаментом могут сыграть только на руку. Ключевой пункт в таком варианте — соблюсти правильные пропорции и геометрию рисунка: он должен минимально соотноситься с формами предметов интерьера.

3. Сделайте комнату в комнате

Зонируйте, другими словами. Если вам посчастливилось обладать просторными комнатами, не пренебрегайте возможностью расширить набор их функций. А вместо того чтобы выстраивать баррикады из мебели, разделите зоны шторами.

Такой вариант вы наверняка найдёте наименее трудозатратным, мобильным и куда более эффектным, нежели перегородка из гипсокартона. Однако и здесь придётся пораскинуть мозгами и прикинуть несколько вариантов. К примеру, как будут выглядеть занавеси в солнечный день? А во время сквозняка? И будут ли они сочетаться с остальным текстилем?

4. Подчеркните размеры окон

Здесь речь идёт, разумеется, о больших французских окнах от пола до потолка. Такие довольно сложно бывает задрапировать правильным образом. И самой большой ошибкой здесь будет выбрать шторы в тон стен. Прятать такую красоту — преступно.

Поэтому выбор оттенка занавесей должен быть однозначным — насыщенный, контрастный, привлекающий внимание.

5. Сделайте шатёр

Не в прямом смысле слова, конечно. Но возможно, у вас есть дивная веранда, летняя кухня или даже балкон, которому недостаёт уюта. Плотные шторы в пол помогут преобразить даже самое унылое пространство.

Екатерина Волконская, дизайнер:

— В домашних кинотеатрах шторы обычно уплотняются при помощи специальной прокладки, которая выполняет функцию шумоизоляции. Такому помещению шторы придают некую загадочность, состояние «сказки», театральность.

Тканями прекрасно зонируется пространство на улице: это могут быть и уютные шатры из ярких или нейтральных плотных тканей, и лёгкий тюль — исходя из желания заказчика и функциональности. Тканями может быть ограничена какая-либо зона: например терраса или барбекю.

Когда ткани используются при зонировании пространства как внутри помещения, так и на улице, и не выполняют чисто декоративную функцию, большое внимание надо обратить на карнизные системы, они должны быть очень удобными и функциональными, так как эти зоны проходные.

На улице можно использовать только специальные ткани (аутдо). Если вы не хотите использовать в шторах яркие ткани с буйством цветов и рисунков, можно использовать яркие контрастные отделки (кисти, тесьма, бахрома, шнур), они подчеркнут архитектуру ваших штор.

Если ваши окна находятся на солнечной стороне, но вы не хотите всё время держать шторы закрытыми, можно использовать рольшторы, жалюзи или шторы-плиссе, которые имеют разную степень затемнения. Часто мы устанавливаем эти системы под тюль или на оконные рамы, тогда при использовании их почти не видно, но они прекрасно выполняют свою функцию, не бросаясь в глаза.

decorhome.ru 6. Попробуйте что-нибудь новое

Вы боитесь ярких оттенков и не уверены, что сможете жить в интерьере с насыщенной палитрой, но давно мечтаете попробовать? Новые шторы — наилучший вариант. Одно но — выбирайте сочные оттенки, как можно более далёкие от всего, что вы успели впустить в свой интерьер. Выход из зоны комфорта — одно из главных условий перемен в жизни. А в ярком окружении эти перемены всегда будут только к лучшему.

7. Расширьте окна

Если вам не повезло с размерами окон, поднимите карнизы как можно выше и выберите контрастные двухслойные занавеси. Так вы визуально увеличите окно и заставите взгляд смотрящего постоянно перемещаться.

8. Лучшее — враг хорошего

Мы всегда стараемся увеличить количество солнечного света в помещении, но что, если его уже слишком много? Здесь на помощь снова придут шторы. Только в отличие от предыдущих вариантов здесь мы советуем подобрать однотонный, полупрозрачный, невесёлый тюль.

9. Продублируйте декор

У вас яркие стены, текстиль или стоит необычное кресло? Продлите идею в занавесях. Не обязательно повторять рисунок обоев или искать орнамент, идеально повторяющий резьбу на любимом столике. Достаточно выбрать два основных оттенка обоев, повторить драпировку дивана или подыскать шторы в том же стиле, что и наиболее яркие акценты комнаты. В любом случае наибольшего эффекта вы добьётесь, если будете использовать многослойный текстиль.

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