25 дизайн-хаков, которые вас удивят

Совсем недавно мы презентовали нашим читателям умопомрачительную подборку из 182 оригинальных дизайнерских приёмов, которые способны улучшить интерьер. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжаем отыскивать новые идеи для вашего дома.

Для самых искушённых дизайн-хакеров мы подготовили свежую подборку нестандартных примеров организации жилого пространства, не вошедших в предыдущие материалы. Узнайте прямо сейчас, как организовать подставку для малыша в ванной комнате без использования стульчика, из чего можно сделать органайзер для аксессуаров, где лучше хранить брюки, чтобы они не мялись, куда подвесить чашки, чтобы сэкономить пространство, а также прочитайте другие интересные и полезные советы, которые точно упростят вам жизнь. Изучите и попробуйте повторить хотя бы один дизайн-хак, вам точно должно понравиться.

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1. Выдвижной ящик-подставка поможет малышам дотянуться до зубных щёток

2. Тряпку удобно вешать на специальную ручку

3. Доску с отверстием можно встроить в ящик. Прямо над мусорным ведром

4. Не нужно тратить лишние деньги. Соорудите органайзер для аксессуаров из кухонной доски

5. Картинные рамки удобны для аксессуаров

6. Выдвижные системы для брюк

7. Гладильную доску можно спрятать рядом со шкафом

8. Кухонные чашки удобно крепить внизу шкафов

9. Крутую подставку можно собрать самим из труб

10. Такая полка-ниша украсит любую стену

11. Выберем ванну покороче и оставим место для выдвижного шкафа

12. Если на полу нет места для вешалки, можно подвесить её к потолку

13. Миски для собаки можно спрятать в обычном комоде

14. Окно в пол в сочетании с самодельной барной стойкой — идеальное место для завтрака

15. Изящные коробки отлично подходят для того, чтобы прятать в них провода

16. Дополнительные полки для книг и журналов могут находиться даже за изголовьем кровати

17. Подиум — это ещё один шкаф

18. Откидной столик может играть роль декоративного украшения

19. Хранить припасы можно внутри столешницы

20. Укладывая пол, лучше предусмотреть несколько ниш для хранения

21. Несколько пришитых «липучек» не позволят полотенцу соскальзывать с ручки плиты

22. Спинку кухонного уголка также можно использовать для хранения утвари

23. Красим холодильник спреем с эффектом меловой доски и наслаждаемся результатом

24. За картиной можно спрятать всё, что угодно — даже дверь

25. Потайная дверь может быть спрятана за полками

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