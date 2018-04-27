У тебя опять новый стол? Да нет, это старый! Мой секрет преображения старого стола

У каждого человека в доме есть кухонный стол. И не всегда удается долгое время поддерживать стол в идеальном состоянии. Особенно если у стола столешница из натурального дерева. Пока стол новый — он очень красивый. Но дерево материал мягкий (если, конечно, это не дуб), и в конце концов появляются вмятины, порезы, пятна от горячих предметов. Стол становится эстетически непрезентабельного вида и переезжает на дачу, а то и прямиком на мусорку.

Вот так и случилось у нас: недолго длилась радость от покупки нового стола. Практически сразу на лаке появились белые пятна от горячих тарелок и кружек, ну а потом пришли и вмятины с порезами — куда ж без них….

Сначала стол застилался скатертью, но скатерть быстро надоела — мешается, не очень-то удобно с ней…

Помучились, помучились мы со скатертью и наконец решили провести реставрацию стола: поехали в магазин и купили керамическую плитку, вернее керамогранит (он намного прочнее обычной глазурованной керамической плитки). В придачу к плитке купили жидкие гвозди и затирку для швов в цвет плитки. Плитку очень удачно подобрали такого размера, что ее не нужно было даже резать по размеру стола. Хотя изначально мы думали, что если не подберем нужный размер плитки, то придется еще дополнительно окантовку из дерева по периметру делать.

Дело-то было, всего часа на полтора в общей сложности, хоть и растянулась работа на 2 дня.

В первый день на поклейку плитки к столу жидкими гвоздями ушло всего минут 20. Ну а на следующий день, как подсохли жидкие гвозди, я быстренько затерла все швы затиркой и помыла столик — это где-то заняло по времени чуть больше часа. И вуаля! Новый столик готов).

Вот так столик выглядит у нас сейчас:

реставрация стола плиткой

333 К сожалению, фото стола до реставрации не делала. Даже и не думала, что буду писать об этом обновлении кухонного стола.

Вид на много лучше, чем был. А самое главное, на этом столе можно делать все, что угодно: ставить горячие тарелки, чашки и даже кастрюльки со сковородками и резать без разделочной доски (если нож не жалко)! Красота!

Такое покрытие столешницы очень долговечно. До этого у нас уже был столик, который отправился в ссылку на улицу во двор. Но не из-за того, что испортился, а из-за того, что маловат размером. Не умещаемся мы вчетвером за ним. Он тоже, когда-то давно-давно, был со столешницей из натуральной сосны и быстро пришел в негодность. Тогда-то я первый раз и отреставрировала стол плиткой.

уличный стол

Этот столик пережил несколько ремонтов, переезд и ссылку на улицу. И сейчас, стоя на улице и стойко перенося все невзгоды природы, он выглядит как новенький (ну почти как новенький), а ведь ему уже лет 20 стукнуло! Стоит этот красавец перед теплицей на улице и помогает в работе с рассадой. Мой помощник не боится ни воды, ни грязи — протер тряпочкой и все!

333 Так что, если у кого имеются старые столики, не спешите их выбрасывать — вы их можете запросто преобразить. Благо сейчас проблем с выбором плитки нет.

А какая красота должна получиться из разноцветной мозаики)))). Для себя я уже решила, что следующая моя реставрация будет мозаикой. Я насмотрелась в магазине на красивущие образцы и теперь покоя мне нет… хоть покупай специально новый стол и сразу его одевай в мозаику.

Попробуйте и Вы обновить свой столик — подарите ему вторую жизнь.

У Вас все получится!