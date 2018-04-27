Что это за суккуленты?

Это суккуленты? Какие из них, может быть, очитки какие-то?

Их тоже нужно выкапывать и пересаживать… у них корни глубокие или поверхностные?

с розовым оттенком

с розовым оттенком

зелёные

зелёные