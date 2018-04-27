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Что это за суккуленты?
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Что это за суккуленты?
7dach.ru
57 минут назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Это суккуленты? Какие из них, может быть, очитки какие-то?
Их тоже нужно выкапывать и пересаживать… у них корни глубокие или поверхностные?
с розовым оттенком
с розовым оттенком
зелёные
зелёные
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