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Что это за суккуленты?
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Что это за суккуленты? 

7dach.ru 57 минут назад
Фото: 7dach.ru
Это суккуленты? Какие из них, может быть, очитки какие-то?
Их тоже нужно выкапывать и пересаживать… у них корни глубокие или поверхностные?
с розовым оттенком
с розовым оттенком
зелёные
зелёные
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