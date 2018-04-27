Детский сад, молочная кухня и 8 домов остались без воды на сутки в Нижнем Новгороде

8 домов, молочная кухня и детский сад в Нижнем Новгороде отключили от холодного водоснабжения в пятницу, 27 апреля. Оно связано с проведением плановых работ, сообщается на сайте ГО и ЧС по городу.

Подачу холодной воды прекратили с 9:00 в домах 2,4 и 6 по улице Куйбышева. Без воды также остались жители домов 4,5,6,8,9 и 10 по улице Шаляпина. Кроме того, холодное водоснабжение прекращено в детском саду №115, и на молочной кухне.

Плановые работы завершатся в 22:00.

Ранее сообщалось, что 45 домов останутся без воды до вечера в Ленинском районе.