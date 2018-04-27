15 очень красивых маленьких спален

Часто небольшой метраж квартиры не позволяет воплотить в жизнь все дизайнерские замыслы хозяев. Как быть, если небольшую спальню хочется сделать не просто функциональной, но и красивой? Советы на примерах маленьких и очень красивых спален — в нашей статье.

Чем сложнее задача, тем интереснее находить решение! Мы расскажем и покажем, как сделать потолок визуально выше, обустроить в спальне гардеробную, не бояться ярких (а порой и тёмных) цветов и не пренебрегать декором.

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Простота, минимум деталей делают эту маленькую спальню не только стильной, но и просторной.

Цветочный принт на обоях и в обивке стула, золотое обрамление картин и зеркала, кованая кровать — всё это подойдёт любительнице винтажного стиля.

Состаренная кирпичная стена должна была утяжелить интерьер. Но светлые (голубые и белые) тона, наоборот, сделали спальню практически невесомой. Конечно, стоит особо отметить, что изголовье кровати находится практически вровень с подоконником.

Серый цвет — простор для творчества! Одна или две яркие детали — и интерьер будет выглядеть обновлённым.

Прозрачные лёгкие балдахины в сочетании со светлым цветом делают интерьер воздушным.

Изысканная люстра и чёрный цвет, обрамляющий спальню по периметру, придадут шика даже крохотному помещению.

Окно во всю стену (хоть и очень маленькую) — главная изюминка спальни. Настроение здесь создают не только разноцветные флажки и любимые фотографии, но и погода за окном!

Лес не только за окном, но и в этой комнате. Спальному месту отведено минимум пространства, благодаря чему помещение кажется просторным.

Цветовое решение этой спальни во многом зависит от декора. Стоит только убрать светильники или поменять наволочки на подушках — комната тут же преобразится.

Грамотное лаконичное освещение сделает акцент на густом насыщенном цвете стен, а вовсе не на габаритах спальни.

Отделив спальню не глухой стеной, а витиеватой аркой, можно сэкономить драгоценное пространство и придать спальне немного сказочного восточного колорита.

Обычно такие монументальные кровати нехарактерны для маленьких спален. Но благодаря цветовой гамме и необычной лампе интерьер получился уютным, в меру лаконичным и завершённым.

Интерьер этой спальни выглядит не просто белым, а стерильно белым, благодаря чему комната визуально кажется больше, чем есть на самом деле. Оживить спальню можно яркими деталями, время от времени заменяя их на новые или просто переставляя в разные места.

Вертикальная полоска в изголовье кровати перекликается с горизонтальной полоской на покрывале. Не пересекаясь между собой, они создают интересную геометрию, визуально расширяют комнату и при этом делают потолок практически бесконечным.

Даже в самой маленькой спальне можно грамотно разместить гардеробную. Обустроив под потолком кровать-чердак, освобождаем внизу место для хранения вещей.

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