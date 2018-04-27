До и после: крутая переделка очень маленького коридора

В прихожей очень сложно поддерживать порядок, но возможно, если все организовать правильно.

Если вы счастливый владелец квартиры с просторной прихожей, вам крупно повезло. А что делать, если нет? Узкая, темная и вечно загроможденная вещами прихожая — широко распространенный вариант, с которым многим приходится мириться.

Ботинки, плащи и пальто, куртки и зонты — все приходится хранить в коридоре. Знакомая ситуация? Тогда смотрите, что можно сделать:

До На фото типичная прихожая: узкая и заполненная вещами. Все эти вещи, действительно, удобнее хранить у входной двери, но можно сделать это по-другому.

После

Да, с вешалок на время пропали куртки и пальто, но это лишь для того, чтобы показать, как оформлена одна из стен. Сказочной красоты обои, которыми оклеен небольшой участок стены, будут радовать глаз сразу при входе в дом. И, поскольку коридоры обычно изолированы от остальных комнат, не нужно беспокоиться о том, как они будут сочетаться с оформлением других комнат. Если потолки высокие, можно верхнюю часть стены покрасить, выбрав сочетающийся с обоями оттенок.

До Подвесной шкаф — уже неплохое решение, но этот совсем небольшой, и не вмещает всего того, что должно вмещаться.

После

Единственным разумным вариантом может быть шкаф во всю стену, от пола до потолка. В него уместится и одежда, и обувь, и аксессуары. В данном варианте была возможность утопить шкаф в стену, поэтому он намного глубже, чем кажется на первый взгляд. А чтобы удобно было обуваться, предусмотрен маленький табурет, который никак не мешает проходу.

После

И, поскольку, все уже убрано в шкаф, вешалки можно использовать для мелочей. На них можно расположить подвесные корзины для шарфиков или собачьих поводков, вешать ключи и зонты или повесить небольшое зеркало. Важные детали — картина над входной дверью, на которую обращаешь внимание только при выходе из дома, ну и, конечно, очень стильный шарообразный светильник.

Источник: apartmenttherapy.com Анна Залесская