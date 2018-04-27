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Произведения искусства из черепов парнокопытных создают в Москве
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Произведения искусства из черепов парнокопытных создают в Москве 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Специалист по татуировкам из Москвы Карина Дюба не только владеет собственным салоном, но и увлекается хобби, создавая необычные предметы домашнего декора. Смотрите на видео, как выглядят ее работы
Для своих работ Карина использует более чем необычный материал — черепа парнокопытных животных. Это увлечение началось с того, что мастер случайно нашла на улице череп и украсила этой находкой свою квартиру. Затем она решила создавать из черепов модные аксессуары для дома и тотемы. Карина украшает и декорирует черепа драгоценными камнями, деревом, золотом и даже мхом. В дело идут любые материалы, способные сделать композицию гармоничной и эффектной.
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