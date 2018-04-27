70 метров уютного минимализма в Москве

Перед вами квартира-студия, интерьер которой был создан специально для молодого москвича. Автором проекта стала Лидия Большакова, превратившая 70-метровое помещение в роскошную просторную студию.

Лидия Большакова, дизайнер интерьеров

Окончила Кубанский государственный технологический университет и Высшую школу дизайна МАрхИ. За восемь лет успешной работы реализовала более 40 авторских проектов. Основатель и руководитель студии NW-interior.

nw-interior.ru Пожелания заказчика

Заказчик попросил создать максимально открытое пространство. Никаких лишних стен и перекрытий! Всё помещение должно быть полностью подчинено вкусам и интересам одного человека.

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Сносим и объединяем

Прихожую, кухню и гостиную объединили в одно просторное помещение, лишив квартиру лишних перегородок. Два отдельных санузла тоже решили объединить, сделав ванную комнату более функциональной. Для интерьера квартиры выбрали мягкие спокойные бежевые тона, дополненные контрастными тёмными элементами.

Световое решение

Акценты в интерьере проставлены не только с помощью цвета, но и благодаря светодизайну. Обилие световых элементов позволяет создать различные сценарии: естественный дневной свет, яркий или романтический. Люстра над столом выделяет зону кухни, а в прихожей расположены световые фонари из матового стекла, за которым проложена светодиодная лента.

Спальня

Отдельного внимания заслуживает спальня. Часто интерьеру, выполненному в спокойных серо-бежевых тонах, не хватает лёгкости. Чтобы добавить помещению невесомости, можно использовать зеркальные поверхности. Кроме того, зеркала, расположенные в изголовье кровати и по периметру помещения лоджии, визуально расширяют пространство.

Здесь же выделена зона отдыха. Она расположена на подиуме, под которым проложены камни. Акцент на них сделан при помощи светодиодной подсветки.

Советы Лидии Большаковой:

Используйте светодизайн. Подвесные люстры, светодиодные ленты и различные фонари помогут создать множество сценариев освещения.

Зонирование возможно посредством различных напольных покрытий. Не бойтесь таким образом экспериментировать не только в квартирах с изолированными комнатами, но и в студиях.

Используйте подиумы. Они как ничто другое помогают выделить нужные зоны.

Популярное решение — зонирование при помощи потолков. Используйте конструкции из гипсокартона, визуально отделяющие одну часть помещения от другой.

Попробуйте выделить зоны при помощи различных настенных покрытий или контрастной окраски.

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