Яркий интерьер трёшки, построенный на контрасте

Детская ванная. Расписанная вручную плитка — выбор старшей дочери.

Гостиная

Молодая энергичная семейная пара с шестилетней дочкой и планами на второго ребёнка (к моменту публикации вторая детская комната обрела своего владельца — некоторое время назад у заказчиков родилась вторая дочь) понимали, что архитекторы и дизайнеры не привечают проекты, принадлежащие «карандашу» сторонних авторов. Тем не менее, выхода у них не было — расторгнув отношения с первым специалистом, они искали профи, который бы согласился завершить работы над наполовину завершённым объектом.

Спальня. Неровная поверхность древесины создаёт очень яркий тактильный эффект и цветовые рефлексы. Портьера между комнатой и зоной кабинета раздвигается, объединяя два независимых пространства

Таким образом, в распоряжении Маши Файнберг оказался объект, планировка которого уже была сложена. Ломать стены и строить их заново клиентам не хотелось, и интерьер пришлось создавать на уже имеющейся базе. Среди минусов последней значились подиум в зоне столовой, изогнутый коридор, колонны в гостиной…

Гостевая спальня, или детская младшей дочери. Комната визуально разделена на две части и подготовлена к трансформации по мере роста ребёнка. Ниша, в которой размещена кроватка, подходит для письменного стола, вместо дивана со временем можно поставить полноценную кровать. Геометрический рисунок на обоях в увеличенном виде повторён под зеркалами. Красное кресло добавляет мягкости и тепла

Не самыми простыми оказались и пожелания. Хозяйка мечтала о витраже в зоне столовой, её супруг полгода вынашивал идею о росписи на стене, а также камине. Ещё одной интересной задачей стало оформление второй детской комнаты. Согласно замыслу клиентов, её следовало обустроить и как гостевую спальню (изначально), и как детскую (впоследствии). Кроме того, комнату следовало оборудовать с учётом роста ребёнка. Среди прочих пожеланий значились неизменные системы хранения и… потайное место для кошачьего лотка.

Санузел родителей. Плитка была выбрана до того, как к работе над проектом приступила Маша Файнберг. Клиентам давно хотелось иметь санузел с миксом из разных плиток и мозаики песчаного цвета. Планирование стыковок и расчёт количества потребовало недюжинных математических способностей

Как уже отмечалось, изменять имеющееся объёмно-пространственное решение не стали, дизайнер работала с тем, что было, оперируя исключительно декоративными приёмами и методами. Так как хозяева мечтали о душевном и тактильно насыщенном интерьере, то в начале работы над объектом для каждого помещения был создан мудборд — подборка образцов цвета, материалов, фактур и текстур. Именно поэтому в качестве напольного покрытия была выбрана инженерная доска из термодуба с ярко выраженной, волнистой текстурой. По ней так приятно ступать босыми ногами! Материал так понравился заказчикам, что его использовали для оформления стены за изголовьем кровати.

На пол в кухне, прихожей и коридоре положили натуральный мрамор. Каждый слэб выбирали вручную, чтобы рисунок на поверхности стыковался как можно лучше.

Кухня. Первый дизайнер создал подиум, разделивший пространство на две части. Чтобы визуально объединить объёмы, использовали молдинг контрастного винного тона. Он проходит по потолку и торцевой части подиума. Стол выполнен по эскизам дизайнера и, благодаря стеклянной поверхности, практически незаметен, несмотря на внушительные размеры. Витраж с геометрическим орнаментом, мечта хозяйки, также выполнен по эскизам дизайнера

Кровать в комнате тогда ещё единственной дочери выполнили по эскизам дизайнера и фантазиям девочки. Реализовали и мечту заказчицы — витраж на потолке в зоне столовой, альтернативой стеновой росписи стала вручную разрисованная плитка. Что же до вещей домашнего питомца, то пресловутый лоток поместили в кладовой рядом с квартирой, предназначенной для хранения лыж и коробок. Кот беспрепятственно попадает в помещение, проходя по специально обустроенному узкому туннелю.

Детская старшей дочери. С самого начала было решено не делать «детскую-детскую», а создавать девичью комнату. Во многом этот интерьер сделали обои и желание привнести солнечный свет даже при его отсутствии. Флористическую тему, начатую обоями, развивают кронштейн для полога и люстры. Кровать выполнена на заказ по эскизам дизайнера, у неё широкое (120 см) ложе. Тумбочки переехали из взрослой спальни по прежнему месту жительства, их только перекрасили в белый и жёлтый