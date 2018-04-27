Сказочный деревянный дом в Подмосковье площадью всего 140 метров

Единение с природой. Холодное, но такое чистое ночное небо с мириадами звёзд на нём, компания самых близких людей и еле слышный шум потрескивающих поленьев в камине — примерно такой романтический образ встаёт перед глазами, когда впервые пересекаешь порог этого подмосковного дома, вернее, одного из строений целого загородного комплекса.

Забавно, но в действительности всё так и есть. Ведь это одноэтажное строение — гостевой домик, отдельная территория для приёма гостей, организовать которую владельцы решили из-за частых визитов родственников и друзей.

Возведение этой «избы» стало продолжением реализации масштабного проекта строительства семейных имений. Заказчик, бизнесмен из Москвы, хотел частично воссоздать традиционный для русской архитектуры стиль, но в современной интерпретации. Отсюда характерный для наших широт деревянный сруб.

Проблема с выбором дизайнера решилась сама собой — к работе вновь пригласили Елену Щербакову , которая с первого дня вела проект и успела им проникнуться. Приступая к оформлению этого дома, дизайнер и заказчик уже составили некий тандем, закреплённый доверием и взаимопониманием.

Многие решения принимались безоговорочно, а предложения совпадали с желанием — одним словом, мечта, а не рабочий процесс.

Елена Щербакова, архитектор и дизайнер

Выпускница Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина, имеет за плечами более 17 лет опыта архитектурной и дизайнерской практики. Автор множества успешно реализованных проектов, которые стали номинантами престижных отечественных и международных премий в сфере архитектуры и дизайна.

facebook.com/elena.shcherbakova.313 Поиски соответствующего участка заняли немало времени, но результат более чем оправдал потраченные силы. Территория с наклонным рельефом, которую прячет в себе густой многолетний лес, наполнена самобытностью и харизмой.

Явным преимуществом стала доступная близость Москвы — относительно недалеко, но в то же время за пределами шумной столицы.

Нерукотворная красота ландшафта умело используется под такие оригинальные решения, как, например, вырытая в склоне пещера с очагом для летних посиделок у костра или специально доставленный фрагмент скального валуна, который был установлен при въезде на участок.

Помимо хозяйского и гостевого строения, на многочисленных лужайках рассредоточились ещё и другие: детский домик, игровые площадки и зона отдыха со стеклянной крышей.

Дом-изба окружена широкой террасой из лиственницы с прозрачными ограждениями из стекла, эта терраса служит осовремененным вариантом «курьих ножек». Края выступают над склоном и деревьями, растущими на нём. Таким образом, ничто не загораживает прекрасный вид на всю территорию, хорошо просматриваемую с этой точки.

Справа от центрального входа разместилось бревенчатое сооружение, которое служит уличным санузлом. На заднем дворе организован спа-комплекс для процедур после бани: небольшой бассейн и открытая гидромассажная ванна Jacuzzi.

Елена Щербакова, архитектор и дизайнер:

— В процессе работы над главным строением на самом верху участка была возведена деревянная конструкция будущего дома, который рассматривался как территория для отдыха. Деревянный сруб простоял около двух лет, затем начался процесс внутренней отделки, она длилась около года. Сроки исполнения отделочных работ в первую очередь были связаны со срубом. Происходила длительная усадка строения, вносились незапланированные коррективы, ведь для сооружения использовались массивные бревна 30 см в диаметре.

facebook.com/elena.shcherbakova.313 Попадая на крыльцо, гость распахивает изготовленные на заказ по эскизам дизайнера парадные двери, а вход в помещение с улицы освещает потолочный светильник Catellani & Smith.

Первое, что бросается в глаза внутри жилища, это стальная труба камина модели Filiofocus, разработанная дизайнером Домиником Имбером (Dominique Imbert). Очаг окружён стульями Lapalma и табуретами-пеньками итальянской фабрики Riva 1920, полом для них служат плиты-слэбы из бразильского гранита.

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Пространство самой большой комнаты дома чётко разграничено. Комната объединяет репрезентативную зону у камина, обеденный стол с барной стойкой, диванную секцию с мультимедиа и кухню.

Внушающих размеров потолки и остекление в пол делают пространство необъятным. В солнечный день в комнате так сильно аккумулируется свет, что без плотных матерчатых штор просто не обойтись. Сидя за обеденным столом Kristalia, гость видит прекрасную композицию леса и часть террасы сквозь панорамные окна.

Искусственное освещение в гостиной обеспечивают потолочные светильники и лампа над кухонной зоной — всё Artemidе.

Владельцы питают слабость к дорогим и качественным вещам, нередко в интерпретации известных дизайнеров. К примеру, своё место на кухне нашёл замечательный глянцевый холодильник Rosenlew, ограниченной серии, в исполнении Дениса Симачёва

Вкрапление современных технологий в виде кухонной секции и рабочей поверхности Valcucine неброско и гармонично вписывается в общий экологический стиль интерьера.

Елена Щербакова, архитектор и дизайнер

— Столешница в обеденной зоне, заказанная на фабрике Riva 1920, выполнена из куска новозеландского дерева каури. К сожалению, влажность Подмосковья, вернее, её отсутствие, изменила прямолинейность куска столь драгоценного дерева. Было обидно, но, немного поразмыслив, мы нашли решение: доску разрезали на три равных части, которые потом соединили с помощью стекла и металла. Металл обработан краской, имитирующей воронёную (чернёную) сталь. Контрастными стали барные стулья компании Cattelan.

facebook.com/elena.shcherbakova.313 В зоне коллективного просмотра кино, подчёркивая древесную тематику интерьера, разместилась индийская настольная лампа, основание которой сделано из фрагмента старинного дерева. Кованая подставка под ней выполнена на заказ по эскизам архитектора, как, впрочем, и большинство предметов декора.

Кофейный столик-пенёк был доработан, его верхнюю часть решили дополнить стеклянной столешницей для большей функциональности поверхности. Отражением дивана марки Busnelli стала консоль под мультимедиа, это тоже авторский проект Елены Щербаковой.

Ещё одним завидным предметом интерьера стала печь — как дань традициям в оформлении русского дома. Сделанная мастерами Иваном и Сергеем Куриными, также по чертежам Елены, она облицована гранитом и ониксом.

Окаменелые пеньки привезли из Индонезии по спецзаказу. Примечательно, что, помимо прямой функции отопления дома, печь служит импровизированной лестницей для доступа к весьма интересному месту в жилище — чердаку.

Одноэтажный дом имеет дополнительный второй ярус жилого пространства за счёт мансарды. Правда, она была задумана как приватная территория исключительно для сына хозяев и его друзей — видимо, не каждый взрослый способен пролезть сквозь маленькую дверцу над печкой.

Интерьер небольшой комнаты под крышей тоже выдержан в общей древесной стилистике дома, покрывало из лоскутков на кровати сшито по эскизам дизайнера. Полы в детской, как и во всех жилых помещениях дома, настланы из искусственно состаренной дубовой доски.

Гостевая спальня может похвастаться необычайно широкой кроватью от Busnelli, словно покрытый рябью фактурный шкаф Benedetti гармонично перекликается с покрывалом и подушками.

Уют в комнате создан за счёт целого ансамбля световых приборов: тройка настенных светильников Occhio, прикроватная лампа для чтения Vibia и подсветка холста на стене Icon. Избавляют от нагромождения прозрачный рабочий стол и тумбы Fiam.

Душевая комната, по совместительству русская баня, имеет прямой выход к спа-комплексу. Поскольку деревянные стены решили не прятать под слоем плитки, вся сантехника здесь напольная и подобрана в стиле минимализм.

Древесные мотивы просматриваются в гранитных плитах-слэбах родом из Бразилии, развивает тему оттенка морковно-коричневое кресло Gamma. За освещение ванной отвечает плетёный абажур испанского производителя Vibia.

Елена Щербакова, Надежда Серебрякова

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