10 лайфхаков, которые моментально сделают маленькую спальню удобнее

1. Органайзер

Органайзер для мелочей станет прекрасным дополнением к прикроватной тумбе, а возможно, даже ее заменой. Вы можете приобрести готовый или сшить своими руками — и получить не только компактное место для хранения в маленькой спальне, но и эксклюзивную дизайнерскую вещицу для дома.

Фото: Instagram spareroomuk

2. Вешалка-лестница

Еще одна идея для организации компактного хранения в ограниченном пространстве. Дополните ее навесными корзинами для мелочей, а также используйте для размещения книг, журналов. На такую лестницу удобно временно вешать домашнюю одежду или плечики с подготовленным на утро нарядом. А еще ее можно обвить гирляндой — и получить дополнительный сценарий освещения.

Фото: Instagram theblueyedgirl_style

3. Комод вместо прикроватной тумбы

Замените прикроватные тумбы на более вместительные комоды. Существует немало узких и высоких моделей, занимающих небольшую площадь пола и предлагающих довольно много места для хранения всего необходимого.

Фото: Instagram fi_tari

4. Отсутствие тяжелых портьер

У плотных, массивных портьер на окнах маленькой спальни имеется целый набор недостатков: они делают комнату визуально меньше, препятсвуют проникновению естественного света, зрительно утяжеляют обстановку и смотрятся зачастую неуместно. Помимо этого, они делают невозможным целый ряд практичных дизайнерских решений для маленьких спален.

Избавьтесь от избыточных драпировок — и вы сможете придвинуть кровать ближе к стене, использовать подоконник вместо прикроватной тумбы, обустроить у окна рабочее место или туалетный столик, да и просто облегчить интерьер.

Фото: Instagram thismainehouse

5. Вынос хранения за пределы спальни

Да-да, вовсе необязательно загромождать шкафами и тумбами крошечную спальню, если у вас имеется свободное место на прилегающей территории — в коридоре, соседней комнате или на балконе. Почему бы не перенести туда часть хранения и не освободить немного пространства для жизни?

Фото: Instagram bloomingoaksfarm

6. Место для одежды

Перед сном часто возникает необходимость положить где-нибудь у кровати домашнюю одежду или приготовить комплект на утро. Предусмотрите для этого специальное место — и ваша спальня станет значительно удобнее. Если для размещения скамьи или пуфа места в комнате не хватает, выручат обычные крючки и настенные вешалки.

Фото: Instagram spaceoptimized

7. Кровать, придвинутая к стене

Если вы не видите ничего плохого и неудобного в том, чтобы спать у стены, почему бы не придвинуть к ней кровать? Это сэкономит еще немного свободного места в крошечной спальне и моментально сделает ее комфортнее.

Фото: Instagram decorarsozinha

8. Отказ от распашных дверей

Распашные двери шкафов могут стать критично неудобным решением для крошечной спальни. Почему бы не отказаться от них, заменив, к примеру, стильными гардинами?

Фото: Instagram extraspace

9. Зеркало на двери

Не можете найти место для настенного зеркала? Разместите его прямо на двери: это удобно и практично. А пространство на стене можно использовать куда более эффективно (к примеру, повесив полку или небольшой шкафчик).

Фото: Instagram extraspace

10. Коробки и корзины

Контейнеры, коробки, корзины, шкатулки помогут организовать хранение мелочей в небольшой спальне, а также заметно расширят потенциал навесных полок, стеллажей. Вот увидите: ваша комната моментально станет удобнее, как только вы разложите все по местам.

Фото: Instagram cup_of_hygge