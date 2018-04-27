Микс классики, ар-деко и экостиля в интерьере загородного дома

Этот загородный дом площадью 630 квадратных метров находится в коттеджном посёлке Шервуд на Новорижском шоссе в окружении живописного соснового бора. Местоположение определило как внешний, так и внут­ренний облик дома — сочетание классической отделки с элементами ар–деко.

В интерьере доминирует «природная» эстетика: главной идеей автора проекта Милы Узиковой из Mill Studio было создание современного жилого пространства с использованием натуральных материалов и растительных мотивов.

Природная тематика прослеживается по всему дому, начиная с въездных ворот, украшенных растительным орнаментом. Фасад облицован песчаником и гранитом, а строгий рисунок кованых ограждений придаёт ему законченный и элегантный вид. Первый этаж автор проекта отвела под общественный блок — гостиную с домашним кинотеатром, кухню и столовую. Там же нашлось место и кабинету.

На втором этаже расположили две спальни с просторными гардеробными и санузлами. В доме есть и цокольный этаж, который делится на две зоны: техническую и спа. В технической зоне находятся котельная и комнаты для персонала, в спа–зоне — бассейн с хаммамом и сауной.

Важнейшую связующую роль в интерьере играет мраморная лестница на четыре этажа. Она отделана двумя породами камня — Bronzo Amani и Pantilicon. Эти же породы использованы в облицовке самого холла, кухни, а также периметра гостиной и столовой. Таким образом, лестница как бы связывает все помещения в единую органичную композицию.

Однако в интерьере перекликаются не только материалы и фактуры. Так, главным украшением столовой служит воздушная люстра голландской фабрики CRAVT ORIGINAL. Похожая люстра «парит» и над гостиной. Здесь же, в гостиной, природную тематику продолжает декоративное панно от ALEX TURСO с графическим рисунком, выполненным акриловыми красками, которое расположили над камином.

Главная спальня на втором этаже выдержана в тёплой гамме. Ос­новной материал здесь — алькантара. Этой тканью обтянуты фасад шкафа, кровать и тумбы. Биокамин SPARTHERM с порталом из кленового шпона создаёт атмосферу домашнего уюта, калёное стекло хорошо сохраняет тепло. Настоящей находкой в оформлении хозяйской ванной комнаты стала зеркальная стена, с её помощью лесной пейзаж, открывающийся из окна, становится органичной частью внутреннего пространства дома.

Автор проекта Мила Узикова отмечает: «В работе над этим проектом самыми интересными для меня были эксперименты с фактурами. Мы делали акцент на сочетании натурального дерева, металла, стекла и разных пород мрамора. На мой взгляд, эти материалы — самое удачное вложение в образ будущего интерьера».