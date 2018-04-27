Ещё
Микс классики, ар-деко и экостиля в интерьере загородного дома
Далее:
Читайте также:
Ещё

Микс классики, ар-деко и экостиля в интерьере загородного дома 

Salon.ru 2 часа назад
Фото: Salon.ru
Этот загородный дом площадью 630 квадратных метров находится в коттеджном посёлке Шервуд на Новорижском шоссе в окружении живописного соснового бора. Местоположение определило как внешний, так и внут­ренний облик дома — сочетание классической отделки с элементами ар–деко.
В интерьере доминирует «природная» эстетика: главной идеей автора проекта Милы Узиковой из Mill Studio было создание современного жилого пространства с использованием натуральных материалов и растительных мотивов.
Природная тематика прослеживается по всему дому, начиная с въездных ворот, украшенных растительным орнаментом. Фасад облицован песчаником и гранитом, а строгий рисунок кованых ограждений придаёт ему законченный и элегантный вид. Первый этаж автор проекта отвела под общественный блок — гостиную с домашним кинотеатром, кухню и столовую. Там же нашлось место и кабинету.
На втором этаже расположили две спальни с просторными гардеробными и санузлами. В доме есть и цокольный этаж, который делится на две зоны: техническую и спа. В технической зоне находятся котельная и комнаты для персонала, в спа–зоне — бассейн с хаммамом и сауной.
Важнейшую связующую роль в интерьере играет мраморная лестница на четыре этажа. Она отделана двумя породами камня — Bronzo Amani и Pantilicon. Эти же породы использованы в облицовке самого холла, кухни, а также периметра гостиной и столовой. Таким образом, лестница как бы связывает все помещения в единую органичную композицию.
Однако в интерьере перекликаются не только материалы и фактуры. Так, главным украшением столовой служит воздушная люстра голландской фабрики CRAVT ORIGINAL. Похожая люстра «парит» и над гостиной. Здесь же, в гостиной, природную тематику продолжает декоративное панно от ALEX TURСO с графическим рисунком, выполненным акриловыми красками, которое расположили над камином.
Главная спальня на втором этаже выдержана в тёплой гамме. Ос­новной материал здесь — алькантара. Этой тканью обтянуты фасад шкафа, кровать и тумбы. Биокамин SPARTHERM с порталом из кленового шпона создаёт атмосферу домашнего уюта, калёное стекло хорошо сохраняет тепло. Настоящей находкой в оформлении хозяйской ванной комнаты стала зеркальная стена, с её помощью лесной пейзаж, открывающийся из окна, становится органичной частью внутреннего пространства дома.
Автор проекта Мила Узикова отмечает: «В работе над этим проектом самыми интересными для меня были эксперименты с фактурами. Мы делали акцент на сочетании натурального дерева, металла, стекла и разных пород мрамора. На мой взгляд, эти материалы — самое удачное вложение в образ будущего интерьера».
Salon.ru: последние новости
Яркий и функциональный интерьер для большой семьи Стеклянные светильники: лучшие модели из России, Чехии и Италии Тайская вилла в европейском стиле
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях18
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»8
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива10
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
00:15
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
Звёзды
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды Шоу-бизнес
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение