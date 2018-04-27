Покупающих сарай супругов считали сумасшедшими. Но вы посмотрите, что они с ним сделали!

На берегу Мексиканского залива продавалась усадьба. Дом приобрели сразу же, а вот участок с гаражем и сараем никто не хотел покупать, даже не смотря на низкую стоимость. Однако через время хозяйственная постройка приглянулась местной жительнице Дебби. Вместе с мужем она превратила простой сарай в дом своей мечты!

Через два месяца уже никто не смог бы узнать в стильном и элегантном коттедже старенькую постройку. И это при том, что всю работу, кроме прокладки электропроводки, супруги проделали сами.

Для интерьера выбрали стиль винтаж. Это помогло убить сразу двух зайцев. Во-первых, дом получился очень стильным, а во-вторых, недорогим. Ведь Дебби просто переделывала свою старую мебель и покупала все, чего не хватало, на барахолках.

Дом оформили в одном стиле. Я думаю, вы уже оценили красивое сочетание синего и белого цветов.

Глядя на интерьер этих комнат, трудно поверить, что супруги обустроили жилище только своими силами. Их чувство стиля и способность экономить восхищают! Только представьте, сколько бы за такую красоту пришлось заплатить дизайнерам!

Вот что получиться, если подойти к делу с любовью! Если вам тоже понравился дом Дебби и ее мужа, поделитесь статьей с друзьями!