15 классных планировок маленьких квартир

В этой крохотной, но уютной квартире удалось обустроить спальню как отдельную комнату, что служит несомненным плюсом, однако для этого остальным зонам — кухне, гостиной — пришлось изрядно потесниться. Минусом можно считать полное отсутствие зоны прихожей и места для верхней одежды.

В этом примере площадь квартиры позволяет довольно свободно расположиться всем необходимым функциональным зонам, включая шкафы и подсобные помещения. Минус — отсутствие окон в кухонной зоне, которое отчасти компенсируется проёмом на уровне столешницы в сторону гостиной.

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Довольно спорная планировка ещё одной маленькой квартиры, в которой кухонная зона замкнута и обособлена, а спальная зона обозначена лишь условно. Спорным является неопределённое транзитное пространство, занимающее половину всей площади квартиры: с одной стороны, оно создаёт ощущение простора, но, с другой стороны, оно же выглядит «пустым» и неосвоенным. Из плюсов можно отметить компактное соседство санузла и кухни, что намного упрощает устройство коммуникаций.

Пространство этой квартиры организовано очень рационально — спальня, пусть и крошечная, находится в отдельной комнате, площадь коридора минимальна, а кухонная столешница изящно продолжается на подоконнике. В число незначительных минусов входит слишком глубокий шкаф в прихожей и барная стойка на кухне вместо полноценного обеденного стола.

В этой квартире можно увидеть не слишком удачную попытку организации гардеробной комнаты в спальне, которая при столь малой площади квартиры отнюдь не обязательна — гораздо целесообразнее использовать обычный шкаф-купе. Обеденный стол можно сделать даже больше, чем в проекте, в целом площади всех зон сбалансированы и достаточны. Возможно, стоило бы «отзеркалить» кухню к обеденной зоне, чтобы выделить дополнительное место для прихожей.

Здесь решение практически идентично предыдущему, однако блок с гардеробной и бойлером скомпонован очень удачно. Самый заметный недостаток — усеянный дверными проёмами коридор, который сложно использовать в качестве прихожей. Перекомпоновка кухонно-столовой зоны дала бы возможность расширить прихожую, а стену с проёмом на кухню заменить шкафом-купе.

Несущая колонна в этой квартире расположена отдельно, и с помощью перегородок вокруг неё была организована масса вспомогательных помещений. Вообще, эта планировка хоть и близка к квадрату, но изобилует множеством неглубоких ниш, каждая из которых использована до последнего сантиметра. Однако размещение посудомоечной машины и сушки (W/D — Washer/Dryer) так далеко от кухни может быть не очень целесообразным.

Первое, что здесь бросается в глаза — пустой угол комнаты возле проёма из кухни в гостиную. Безусловно, впоследствии он будет освоен, но, скорее всего, стихийно. Из оригинальных решений здесь проход в гардеробную через санузел, что при единственном и совмещённом санузле удобно далеко не всегда. К тому же вход в гардеробную из спальни позволил бы разместить шкафы не Г-, а П-образно, увеличив их размер в полтора раза.

Размещать спальню ближе ко входу, да ещё и без прямого освещения — решение неоднозначное, как и вход в гардеробную через санузел. При этом в квартире довольно просторно во всех зонах и помещениях — пример того, как планировка с узким коридором в центре может быть наиболее оправданной.

В этой квартире потолочная балка определяет место барной стойки, эффектно и экономично разграничивая зоны кухни и гостиной. Гардеробная в виде сквозного прохода между шкафами — решение также очень экономичное и при этом удобное.

В этой довольно просторной квартире зоны спальни и гостиной разделены лишь условно. Но главный недостаток проекта — отсутствие кухни! Что очень странно при таких площадях, огромной ванне на пьедестале, прихожей чуть ли не в четверть квартиры…

Минимальная по площади квартира-студия, где, с одной стороны, очень рационально и скрупулёзно просчитанные зоны кухни, гардеробной и санузла, но с другой — огромное неиспользуемое пространство у входа и в центре, часть которого можно было бы отдать под прихожую, отделив её от спальни невысокой мебелью и переместив туда телевизор.

Размещение балкона сразу возле входа возможно при наличии уличной лестницы, что для российских условий, мягко говоря, нетипично. В остальном же решения довольно стандартны и проверены временем: это отделение зоны кухни с помощью «гибрида» стола и барной стойки, зоны гостиной от спальни — с помощью свободно стоящего дивана, устройство сквозного прохода через гардеробную вдоль встроенных шкафов.

Разделение на зоны этой квадратной в целом квартиры задаётся множеством колонн. Непривычно видеть кухню, по площади раза в полтора меньше ванной комнаты, а маленький «закуток» перед дверью в ванную и вовсе не имеет смысла. За счёт него можно было бы как раз увеличить кухню, расположив дверь в ванную на месте умывальника.

Очень рациональная планировка позволила выделить спальню в отдельную комнату —небольшой, но достаточной площади. Эта квартира спроектирована под девизом «всё что нужно, но ничего лишнего», сбалансирована по площадям зон и помещений, по набору мебели и оборудования. Незначительный минус — довольно узкий проём в прихожую, оставляющий её почти без естественного света.

Решения могут быть самыми неожиданными, как, например, в этом случае, ведь последнее слово — всегда за тем, кому жить в этой квартире. Почитать о выборе и покупке квартиры можно здесь, также будет интересно изучить пример реализованной перепланировки московской квартиры.

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