Краснодарский муниципальный органный зал: преображение на 9 миллионов

Краснодар. 27 апреля — Новая Кубань. В муниципальном концертном зале г. Краснодара вот уже на протяжении многих лет располагается единственный в городе органный зал.

Он является излюбленным местом препровождения кубанских ценителей культуры.

— Здесь регулярно проходят разнообразные выступления известных музыкантов, дирижёров и оркестров, в том числе с приглашением иностранных гостей, — подчеркнул мэр Краснодара Евгений Первышов

Но, несмотря на высокий статус заведения, помещение уже давно нуждалось в ремонте.

Летом текущего года будет проведена полная модернизация: улучшится акустика, изменится интерьер, установят абсолютно новые кресла для зрителей.

В рамках проведения ремонта будет разработан акустический проект органного зала. При выполнении работ будут использовать специальные материалы, незначительно изменится форма концертной площадки.

Что касается интерьера, речь идет об обновлении паркета, изменении цветового решения стен и потолка.

Холл на втором этаже, который традиционно используется для проведения выставок, оформят в том же стиле.

Муниципальный концертный зал органной и камерной музыки входит в структуру Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера». Рассчитан на 400 посадочных мест. Он расположен по ул. Красной, 122.

Преображение начнется после закрытия музыкального и театрального сезонов. Из городского бюджета на эти цели выделены 9 млн рублей. Работы будут вести в период с 28 июня до 15 сентября. То есть в новом сезоне зал предстанет перед зрителями уже в новом облике.