В Университете Юты появилась комната, где студенты могут поплакать

Студенческая жизнь — это не только бесконечные вечеринки с друзьями, но еще и домашние задания, сложные экзамены. Иногда студентам приходится так туго, что хочется плакать. Университет Юты эту проблему решил и сделал специальную комнату, где можно вдоволь наплакаться.

Источник: Oddity Central

Университет Юты решил помочь студентам выплеснуть эмоции, сделав в библиотеке небольшую комнату, где можно поплакать. И если раньше студентам, которые хотели поплакать, приходилось искать укромный уголок, где никто бы не видел их слез, то теперь они знают, куда идти.

Помещение для выплеска эмоций создала студентка университета Немо Миллер. Внутри деревянная будка размером с туалет обита черной тканью. В комнате плача лежат плюшевые игрушки, которые можно обнимать, когда плачешь.

Конечно, даже если вы думаете, что ваши проблемы серьезнее, чем у остальных, целый день вы просидеть в комнате не сможете. У комнаты плача есть свои простые правила. Комнатой можно пользоваться только в одиночестве, перед тем как зайти, надо постучаться, дольше 10 минут находиться внутри нельзя, а когда покидаете помещение, нужно выключить свет.

Несмотря на всю простоту конструкции и идеи, комнатой плача заинтересовались в социальных сетях. Некоторые студенты изъявили желание видеть такие помещения и в своих университетах. Но некоторые люди усомнились в пользе таких комнат, если там нет звукоизоляции. В чем смысл запираться в одиночестве, если все вокруг все равно слышат ваши всхлипывания?