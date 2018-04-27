Стеклянные светильники: лучшие модели из России, Чехии и Италии

Всё это — произведения искусства, но даже не это главное. Важна сама атмосфера, которую они создают в доме. У светильников масса возможностей: они могут поддержать в и интерьере ощущение спокойного, расслабленного отдыха и внести настроение ликующей радости, праздника. Посмотрим, что нам приготовили ведущие европейские фабрики.

Начнём с отечественного производства. Интереснейшие световые объекты делает фабрика GLASSBURG: плафоны невероятных конфигураций, «дождь» из каплевидных светильников, органические формы — всё это сделано вручную российскими мастерами-стеклодувами по эскизам замечательных российских художников (в штате компании — собственные дизайнеры).

Специализация фабрики — создание светильников небольшими сериями и на заказ. Стекло — уникальный, «живой» материал, считают на фабрике. И действительно, застывшее стекло в исполнении GLASSBURG выглядит живым, словно оно ещё находится в руках мастера, и на наших глазах с ним происходят удивительные превращения. Каждый из светильников, рождающихся на этой санкт-петербургской фабрике, неповторим, как живой организм или природное явление. Например, есть светильник-улей (Ulei).

Есть светильник-капелька (Drop), который может использоваться в интерьере как соло, так и в компании таких же «капель». (Рисунок кракелюров у каждого из них индивидуальный, а кроме того, капли из стекла можно соединять в разные композиции, размещать в линию или группой, на разной высоте, варьировать частоту.)

Есть «мятый» плафон Optik — дань искусству оп-арта с его «оптическими» эффектами (кажется, что стекло ещё горячее, расплавленное, оно «живёт» и меняет форму). Есть элегантно-постмодернисткая «Авоська», романтизирующая тему советского быта.

А у чешского бренда Lasvit — «бутылки» из цветного стекла, словно сошедшие с картины современного художника. (Они могли бы составить тематическую пару к «Авоське»). Их автор и является художником в самом высоком смысле слова: это блистательный Арик Леви , дизайнер, проектировавший для самых громких брендов. Все его объекты — в большой мере «арт-».

Взять хотя бы гранёные «драгоценные камни», которые умеют излучать свет (которые Леви также спроектировал для Lasvit).

Вообще, эта чешская компания сделала ставку на сотрудничество с именитыми дизайнерами: японская студия Nendo, британец Росс Лавгроув, бразильцы Фернандо и Умберто Кампана, американец Даниэль Либескинд, немец Мартен Баас — это неполный список имён. На парижской выставке Maison Obiect 2018 компания представила серию стекла Neverending Glory. Ее авторы — Ян Плечак и Генри Вельгус — посвятили свою работу крупнейшим театрам мира и их люстрам. Эти необычные прозрачные светильники сразу стали хитом. Прозрачный плафон из выдувного стекла повторяет абрис люстры. Насколько прототип — классическая хрустальная люстра — кажется массивным, настолько плафон — лёгким и словно невесомым.

Богемское стекло сегодня — это прежде всего яркая неординарность образа. Примером может служить чешско-американская фабрика Sklo (в переводе с чешского на русский — «стекло»). Она основана супругами Карен Гилберт и Полом Павлаком. Карен Гилберт — американская художница, мастер по металлу и ювелир. В компании Карен дизайн-директор. Она отвечает за создание коллекций, от чертежей до прототипов, а её супруг Пол Павлак, американский архитектор и дизайнер, «редактирует» идеи Карен, обеспечивает внимание к деталям. Супруги и соавторы верят в «честность» материала, с которым работают, в его функциональность и простоту. Отсюда лаконизм и ясность, характерная для продукции фабрики.

Среди их работ — стеклянная капелька, одна-единственная, подвешенная на крючок, как женская серёжка, и прозрачные плафоны из бесцветного прозрачного стекла на каркасе из черного металла — лаконичный светильник в винтажном стиле.

Есть люстра — «паук» Drape. Она сразу стала востребована в минималистских интерьерах. (Хотя, строго говоря, это не люстра, а собранные в единую композицию отдельные стеклянные сферы на чёрных подвесах характерной формы; плафонов может быть 9,7,5 или 3).

У фабрики есть другая похожая лампа, стилистически менее жёсткая — разноцветные плафоны разного размера из прозрачного стекла. Они, а также настольная сфера из прозрачного дымчатого стекла — прекрасный вариант для тех, кто устал от визуальных эффектов и нарочитости. Все эти плафоны прошли на фабрике шлифовку огнём, поэтому они особенно прочные и гладкие.

Отдельный «раздел» в географии светильников из стекла — итальянские фабрики с их многовековыми традициями производства. Но это совсем не значит, что им подвластна только классика: современные темы они также отыгрывают блестяще. Например, дизайнерский светильник Diamante из выдувного стекла: это прозрачный плафон ручной работы — предмет совершенной формы. Рельеф, которым покрыта его поверхность, особым образом преломляет свет. Плафоны можно разместить соло или группой, под самым потолком или на подвесах в самых разнообразных композициях. Они всегда «поймут» пространство, даже самое необычное — сложной конфигурации, с перепадом высот.

Чтобы создать такой светильник, требуется слаженная работа двух мастеров-стеклодувов.

У Vistosi есть гениальные коллекции светильников из стекла Sata и Jube. Это предметы в духе середины прошлого века, самого актуального сегодня исторического периода, того самого mid century, который задаёт сегодня стиль на крупнейших мебельных выставках.

«Послание» дизайнеров считывается прекрасно. А нарочитая простота и безыскусность — это «фишка» стиля, современный концепт «новой роскоши», которую определяют высокое качество, персонализация, ручная работа. На фабрике гордятся моделью Giogali — люстрой из стеклянных «петелек».

Родиться в Италии, быть художником и равнодушно смотреть на природу? Это невозможно. Вот почему у итальянской фабрики Busato столь понятный предмет для вдохновения: красота цветов. Дизайнеры любуются великолепными садовыми цветами, например, лилиями (коллекция Light Flowers) и ирисами (коллекция Impressionism), а мы предлагаем вам полюбоваться шедеврами из муранского стекла, которые удивительно похожи на живые цветы.

А ещё художниками фабрики удалось «наколдовать» цветы, удивительно похожие на те, что на знаменитой картине Ван Гога «Ирисы». Даже не каждый цветок, а каждый лепесток из муранского стекла в этих светящихся «букетах» неповторимый, отличающийся от других — как в природе.

И даже, казалось бы, такой простой, «деревенский» цветок, как подсолнух, художникам фабрики удалось подать очень изящно.

А ещё в коллекциях Busato есть тюльпаны, цикламены, розы, маки — всего не перечислить. В этих шедеврах из муранского стекла оживают традиции венецианского острова Мурано, на котором с XII века по секретным технологиям создавали вещи удивительной красоты — вазы, бокалы, фигурки, украшения, светильники.

Каждая из итальянских фабрик имеет свои традиции, свои наработки. В индивидуальной манере работают со стеклом на фабрике Euroluce Lampadari: тут своя стилистика, свои образы. В каталоге фабрики огромное количество люстр, настольных ламп, бра в разных классических стилях: представлены и Людовики, и ампир, и другие эпохи. Они узнаваемы, и всё же эти светильники — абсолютно оригинальные «сочинения» на исторические темы. Примером изящной интерпретации классики может служить люстра Alicante из хрустального стекла. Озорные завитки на классической люстре — примета сегодняшнего дня. (В этой коллекции есть и бра.)

Прекрасные классические люстры с хрустальными подвесками в ХIХ веке делали в Австрии. Эти традиции восприняла компания Sсhonbek, подразделение Swarovski Lighting, исторически — поставщик двора Габсбургов (а с 2007 года — часть Swarovski Group с главным офисом в Нью-Йорке). Кристаллы Swarovski — это уже имя нарицательное. Их состав запатентован, блеск, преломление света — фантастические. Целые «водопады» кристаллов (или наоборот, немногочисленные, сверкающие, как бриллианты) в исполнении Sсhonbek завораживают.

К счастью, сегодня интерьер не предъявляет жёстких требований к чистоте стиля, поэтому такую люстру можно смело размещать и в современном пространстве, например, минималистичном. Можно даже добавить ему нарочитой брутальности (вроде кирпичных стен и бетонного пола в духе лофта), чтобы создать красивый контраст между люстрой и её «фоном». А если захочется подлинности и достоверности, то антикварные светильники в классических стилях можно найти в Москве — например, в Салоне старинного света «Жирандоль».

Благодарим салон «Светильники» на Малой Ордынке, 39 за помощь в подготовке материала.

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