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Калининградский архитектор набил на груди Дом Советов
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Калининградский архитектор набил на груди Дом Советов 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Во время телефонного разговора с корреспондентом калининградских «Вестей» он признался, что изображение постройки выполнено в сложной технике без использования тату-машинки, а на его создание ушло около 10 часов. Дом Советов архитектор считает одним из главных символов города.
«Татуировки того человек набивает, что ему нравится. У меня подруга есть из Москвы, которая тоже «набила» Дом Советов. Это такая вещь, которая не может не нравиться. С какой стороны не посмотреть, она прекрасна и уникальна», — рассказал архитектор.
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