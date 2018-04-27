Калининградский архитектор набил на груди Дом Советов

Во время телефонного разговора с корреспондентом калининградских «Вестей» он признался, что изображение постройки выполнено в сложной технике без использования тату-машинки, а на его создание ушло около 10 часов. Дом Советов архитектор считает одним из главных символов города.

«Татуировки того человек набивает, что ему нравится. У меня подруга есть из Москвы, которая тоже «набила» Дом Советов. Это такая вещь, которая не может не нравиться. С какой стороны не посмотреть, она прекрасна и уникальна», — рассказал архитектор.