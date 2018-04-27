Как расширить и переоборудовать ванную: что можно и чего нельзя

Наш специалист по изменению пространства архитектор Руслан Кирничанский уже рассказывал читателям Roomble, как необходимо делать перепланировку в двухкомнатной и трёхкомнатной квартирах. На этот раз речь пойдёт о ванной комнате.

— Одно из распространённых пожеланий по переоборудованию жилого пространства — изменение ванных комнат и кухонь. И дело здесь не только в недостаточной площади, но и в том, что современная кухня и ванная комната — это помещения с большим набором нового технического оборудования и новых функций, которые сформировались намного позже строительства большинства типовых серий домов.

Современный уровень и ритм жизни изменяется стремительно, появляется новое техническое оборудование, которое делает нашу жизнь удобнее, но в морально устаревших типовых планировочных решениях этим новинкам не хватает места. Поэтому сейчас так актуальны перепланировки.

Сегодня мы поговорим о ванных комнатах. Средняя их площадь в наших квартирах — 3,8 кв. м, а туалетной комнаты — 1,2 кв. м. Если сантехнический узел объединён, то его общая площадь может быть от 3,2 кв. м. При этих параметрах с трудом удаётся разместить минимальное сантехническое оборудование, причём оно будет унифицировано: небольшая раковина для умывания и ванна стандартных размеров.

Кроме того, нужно не забывать о маломобильных гражданах, для которых физически затруднено использование стандартных сантехнических изделий. Поэтому я дам советы по допустимому расширению и переоборудованию ванных комнат.

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Объединение ванной комнаты и санузла

Можно демонтировать ограждающую ванную и туалетную комнаты стену без согласования только в том случае, если на сносимой стене не размещено инженерное оборудование (раковина, смеситель, водяной полотенцесушитель). В противном случае потребуется проект переноса коммуникаций и согласование.

Важно: перенос инженерного оборудования — сложный процесс, и если допустить к выполнению этих работ непрофессионала, то велик риск нарушить функционирование общедомовых магистралей. Последствия будут плачевными: от изменения напора воды до аварий. Поэтому я рекомендую всегда обращаться к квалифицированным сантехникам при изменении инженерных сетей. Поменять смеситель способен каждый второй, а перенести водяной полотенцесушитель и при этом не нарушить циркуляцию воды может только профессионал.

Расширение ванной комнаты

При изменении конфигурации стен нужно уточнить их назначение: если это перегородка, то снос возможен, но если стена несёт нагрузку, то допустима только организация проёмов (размеры и места их организации нужно уточнять у архитектора или у инженера). После определения назначения стен необходимо сделать проект расширения ванной комнаты и отнести его на согласование.

Важно: расширение ванных комнат допустимо только за счёт нежилых помещений. Расширение за счёт жилой комнаты не согласовывают, так как это конфликтует с постановлением Правительства РФ № 47 от 28.01.2006. Текст пункта 24 этого положения гласит: «Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается».

В пункте 5 читаем: «Под комнатой следует понимать часть жилого дома или квартиры, служащую местом для непосредственного проживания граждан в доме или квартире».

Перенос ванной комнаты

Из того же постановления следует, что перенос мокрых зон ограничен нахождением в квартире ниже нежилых помещений. Нежилые помещения — это кухни, коридоры, кладовые и ванные комнаты.

Важно: жителям первых этажей повезло — перенос мокрых зон там допустим и в жилые комнаты, поскольку ниже жилых пространств нет.

При обустройстве ванной комнаты нужно учитывать и технические особенности инженерного оборудования. Важно понимать, что для обеспечения естественного самослива канализационной трубы (диаметр трубы — 100 мм) нужно обеспечить уклон на 4% (или подъём на 10—15 мм на метр трубы), что влияет на уровень поднятия полов. Если переносить сантехническое изделие на пять метров от магистрали канализации, то уровень полов в квартире поднимется на 17—20 см (10 см — труба, от 5 см — уклон, от 2 см — финишное напольное покрытие). Решиться на подобный перенос туалетной комнаты рекомендую только в том случае, если в этом есть острая необходимость.

Есть вариант проще: установить специальный насос для канализации. Это позволит перенести оборудование на 50 метров от магистрали канализации при минимальном уровне поднятия пола и без технического уклона трубы (труба 100 мм + финишное покрытие от 20 мм, высота поднятия стяжки — от 12 см).

Совет: выбирайте качественный насос, который хорошо себя зарекомендовал и не производит избыточного шума при функционировании. При переносе только ванны и раковины используется труба канализации меньшего диаметра: 50 мм против 100 мм, что позволяет сделать стяжку меньше по высоте.

Важно: если стяжка пола имеет высоту более 40 мм, используйте керамзитовые или аналогичные облегчённые материалы. Если вы зальёте в высоту 100 мм пескобетоном М300, есть риск обрушения здания — плита перекрытия может не выдержать подобной нагрузки.

Перенос водяного полотенцесушителя

При переносе водяного полотенцесушителя нужно грамотно рассчитать допустимое количество колен и возможное отдаление от магистральной трубы. Рекомендую эту работу поручить инженеру.

Перенос водяного полотенцесушителя технически не всегда реализуемая опция, но ничего страшного в этом нет, поскольку сейчас есть электрические полотенцесушители, монтаж которых удобнее и не требует сложных согласований.

Важно: питание электрического полотенцесушителя нужно обеспечить от отдельного кабеля со своим автоматом, так же поступить и с розеткой для стиральной машины. Электрический вариант удобен тем, что допустим его монтаж на любой стене ванной комнаты, и тем, что при условии включения в сеть он будет работать. Во многих домах, построенных до 80-х годов, водяной полотенцесушитель соединён с системой отопления и в летний сезон не функционирует.

У вас может сложиться впечатление, что cводы правил и СНиПы разработаны для ограничения наших желаний, но это не так. Строительные нормативы разработаны для комфортного и безопасного проживания в многоквартирном доме. Это регламент взаимоотношений собственников общедомового имущества, основанный на взаимном уважении и ответственности, который позволяет преобразования и переоборудование пространства без ухудшения качества жизни каждого жильца.

Подробнее о расширении ванных комнат написано здесь:

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,

СП 54.13330.2011,

СанПиН 2.1.2.2645-10 п.3.8 и п.3.9.

tavannaya.ru; o-vannoy.ru; design-homes.ru Читайте также:

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