Светильники для дома и офиса: самые свежие тренды 2018 года

Репортажи с выставок мы любим особой любовью. В этот раз его для нас подготовил Денис Иванов , специалист по светодизайну, эксперт в области освещения.

Позади очередное грандиозное событие в мире световых технологий: выставка Light + Building 2018, проходившая во Франкфурте-на-Майне. Это 2 714 компаний из 55 стран, более 220 000 посетителей из 117 стран, новейшая продукция, решения и тренды сфере освещения.

От многих посетителей слышал, что выставка уже не такая, как раньше, что у дизайнеров световых домов кризис жанра. Как бы то ни было, но интерьерный свет всегда будет частью решения объекта для дизайнера. И где ещё можно получить вдохновение и те самые эмоции, необходимые для создания образов, особенно если собрались лучшие из лучших!

Неверно писать отзыв о выставке сразу после её посещения, нужно время, чтобы улеглись эмоции, всё встало в голове на свои места. Так что теперь — самое время.

LED — light emitted diode, светоизлучающий диод — тренд последних лет пяти. Сначала крупные компании и дизайнеры относились к нему с опаской, как всегда к чему-то новому, но когда распробовали — началось что-то невообразимое. Да-да, именно невообразимое! Потому что светодиоды просто убрали привычные для многих границы.

Следует заметить — на выставке большая часть компаний представили свои коллекции именно с LED-технологиями.

Сразу попрошу прощения за отсутствие профессиональных снимков. Представители компаний относятся к людям с фотоаппаратом с опаской, оно и понятно — шпионы не дремлют.

А теперь давайте по полочкам.

Тенденции

Линейный свет. Алюминиевый профиль. LED Неважно, касается это интерьера или света, но европейцы почти всегда были сдержанны в дизайне, считая, что «красота в простоте».

Многие компании используют алюминиевый профиль для создания светильников. Алюминиевый сплав сам по себе очень удобный, лёгкий материал для работы, он эффективно отводит тепло от светодиода. Но мы сейчас говорим не о привычных профилях для светодиодной ленты, а о полноценном светильнике.

Возьму на себя смелость заявить, именно такого рода светильники будут трендом в Москве на осенней выставке Interlight 2018.

Подвесной линейный светильник эволюционирует: если раньше он светил только вниз и всех это устраивало, то сейчас всё больше производителей добавляют свет «в потолок». Надо сказать, отличное решение, особенно если есть раздельное включение.

Отражённый свет

Мы так привыкли к светильникам, которые должны светить в глаза, что совершенно не задумываемся о свете отражённом. Бра, направленные в потолок, который имеет обычно белый цвет, создают мягкий, рассеянный свет.

Многие производители стали играть с цветом таких бра.

Плексиглас

Компания Artemide, например, представила целую серию таких светильников. В чём их особенность? Днём, когда светильник не включают, он представляет собой обычный, прозрачный, как стекло, пластик. Когда светильник включают — он даёт мягкий, рассеянный плексигласом свет. Многие производители стали наносить на него рисунок. Но совершенства добилась компания Vibia — она предложила изогнутый плексиглас с рисунком. Изогнуть этот пластик так, чтобы он сохранил равномерную прозрачность, крайне сложно.

Акрил

Весьма практичный вариант использования рассеивателя в светильниках — можно смотреть на источник света. Отличный пример — Design By Rolf Zeil.

Органические диоды. OLED

Сейчас это вершина светодиодных технологий. Цена на такого рода светильники намного выше, чем на обычные диодные. Немного чисел. Индекс цветопередачи такого светильника — RA90, а это уже профессиональный уровень в производстве обычной светодиодной продукции. Правда, и соотношение люмен/Вт раза в два ниже, чем у обычных LED. Из органических диодов чаще создают интерьерные светильники, основная функция которых не в освещении.

Хрусталь. Стекло

Самое интересное, что дизайнерам и производителям удалось гармонично соединить современные технологии LED и классические люстры с хрустальными подвесами. Неужто перемирие?

Стиль лофт

Как и любой стиль, он эволюционирует, адаптируется под вкусы людей, и чётко понять стилистику того или иного светового решения, пожалуй, смогут только профессионалы. Изначально этот стиль пришёл из Америки, где старые заводские здания стали переделывать под офисы и частные апартаменты. Европейцы же сделали его более изящным, что ли. Яркий тому пример — производитель Karman.

Настенные украшения

Польские тренды

«Здесь лежит спящий гигант. Пусть он спит. Если он проснётся, он потрясёт мир». Так сказал Наполеон Бонапарт о Китае. Так вот, пока Китай «спал», Польша стала серьёзным производителем светильников в Европе. Именно производителем! Разумеется, элементная база покупается в Китае.

Дизайн светильников — на европейском уровне, качество тоже не отстаёт. Но главное — Польша совсем рядом.

Сначала о монстрах

Павильон компании Artemide походил на закрытый клуб: по краям — светильники прошлых лет, для затравки, а самое интересное внутри. Абсолютно очевидно, что над светильниками работали разные команды разработчиков: точечный свет — куда же без него, гибкие формы алюминиевых профилей, подсвеченный плексиглас. Очень интересный светильник — шар, подвешенный на чёрной палочке, которая буквально парит в воздухе. Увидеть тончайший стальной тросик не так-то просто.

Тема с пузырьками интересно обыграна в целом семействе светильников, на базе которых можно запросто оформить интерьер всего объекта.

Delta Light. Как можно оценивать или описывать компанию, которая в светодизайне ведёт себя как Стив Джобс ?! Delta Light говорит: «мы считаем, что в ближайшее время свет должен быть вот таким!» И совершенно неважно, кто и что думает по этому поводу. Свет действительно будет таким! Более того, многие дизайнеры и производители ещё несколько сезонов будут выпускать светильники на основании своих впечатлений от Delta Light. На выставке эта компания представила «точки», круглые акриловые светильники, линейные светильники. А потом дизайнеры компании подумали — и смешали все эти стили. И это получилось со свойственным Delta Light изяществом.

Очень приятно наблюдать стенд Avvoni. Это как ретрокар на парковке электромобилей. Держатся ребята, держатся! Лампы Эдисона с нитью накаливания, круглые шары, состаренное дерево, ковка, стекло. Очень тепло, уютно.

Bankamp. Вот тут уж позвольте задержаться. Das Light! Таким, на мой взгляд, должен быть свет: разным, обязательно функциональным, но всегда сдержанным. Более 100 квадратных метров моделей, где одна лучше другой. Это царство светодиодных технологий. Дерево и LED, алюминий и LED, золотой цвет и LED, акрил и LED, сенсорное управление светом. То, что демонстрирует дизайнерская студия Bankamp, можно описать так: в ногу со временем. Лаборатория и производственные мощности — на северо-западе Германии, в городе Арнсберг, часть производства находится в Китае.

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