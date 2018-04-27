20+ обоев в цветочек, о которых вы давно мечтали

Нет-нет, обои с цветами — это совсем не то, что вы видели в детстве дома у бабушки. Вы удивитесь, когда увидите, какие цветы выбирают современные бренды и как необычно их изображают на своих обоях. Яркие или сдержанные, мелкие или крупные, экзотические и полевые — все виды цветочных рисунков встречаются на обоях в магазинах Manders. Туда мы по старой традиции и отправились за летними новинками.

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Designers Guild

Мы стараемся не заводить любимчиков, но в случае с этими обоями невозможно удержаться. Акварельные оттенки добавят интерьеру такой желанной жарким летом прохлады, а нежные цветы помогут создать дачно-лесное настроение даже в городской квартире. И всё это изысканно, ненавязчиво, с английской сдержанностью и любовью к элегантности.

Обратите внимание, что в коллекцию входят не только классические рулонные обои, но и панно шириной 140 сантиметров. Повторяющийся рисунок обоев — самое практичное решение, но панно — это та же картина, которая займёт важное место в интерьере. Поэтому позаботьтесь заранее, чтобы стена, на которой появится это декоративное покрытие, была свободна от мебели и хорошо освещалась.

Christian Lacroix

Контрастные обои: смелые, броские и харизматичные, если так можно сказать об обоях. Если вам в интерьере нужна атмосфера южной ночи, джунглей на закате и ощущение вечного отпуска, то вот, пожалуй, то, что вам нужно. Яркий солнечный свет и его блики на тёмном фоне с яркими пятнами будут казаться ещё более тёплыми, золотыми и летними.

При хорошем естественном освещении полотно этих обоев создаёт иллюзию трёхмерности и движения на стене, в то время как в темноте увеличивает объём и глубину комнаты. Но главное — именно эти обои перед покупкой обязательно стоит потрогать, ведь флок на их поверхности на ощупь напоминает бархат.

Little Greene

Необычные решения на любой вкус, и каждое заслуживает внимания. Тут яркие сочетания зелёных и тёплых оттенков, и волшебные, словно из сказки, переплетения стеблей и листьев, и почти минималистичные тёмные решения. Удивительно, как одна коллекция может сочетать столько разных идей для разных интерьеров. Но тем интереснее выбор!

Особого внимания заслуживают первые обои из отобранной нами тройки. Создатели позаботились о практичности: благодаря тому, что рисунок спускается сверху вниз, мебель закроет лишь нейтральный фон, не мешая вам любоваться принтом. Кстати, все обои Little Greene как производителя красок изначально обладают преимуществом — собственной фирменной палитрой оттенков. Удобно, если краску вы тоже планируете использовать в интерьере!

John Derian

Эти будто игрушечные обои, разработанные в лучших традициях скрапбукинга, с первого взгляда вызывают желание улыбнуться и наполняют ощущением уюта и безопасности. Если вы искали традиционные обои в цветочек, чтобы дома у вас была лёгкая и непринуждённая обстановка, то вы их нашли.

Но будьте осторожны, чтобы оригинальность коллекции не обернулась против вас. Нужно уметь вовремя остановиться! Крупный цветочный принт лучше использовать в больших помещениях или хотя бы с большими окнами. А ещё хорошая идея комбинировать его с однотонными покрытиями, нейтральными оттенками. Тогда яркий и сложный рисунок точно не надоест вам с годами.

Harlequin

А вот и экзотика с этническими мотивами по воспоминаниям о жарких странах и аборигенах. Цветовые сочетания, которые нам дарит сама природа, иногда настолько необычны, что кажется, будто они ненастоящие. Но нет, в реальной жизни цветы могут быть такими, и это буйство красок привлекает и покоряет с первой минуты.

В целом этника — одно из любимых направлений Harlequin. Среди коллекций нетрудно найти восточные, африканские, даже русские мотивы. И всё это ярко, с ноткой юмора, а главное — с вниманием к экологии. Свои обои компания рекомендует людям с астмой, аллергией, но особенно детям. Учитывая яркие оттенки и сказочные цветы, мы согласимся с тем, что эти настенные полотна идеальны для детской комнаты.

Sanderson

Обои в стиле кантри, на которых изображены в первую очередь полевые цветы, получились мягкими и не отвлекающими внимания. Они стоят того, чтобы остановиться и вглядеться в каждую линию, которую создатели позаимствовали из настоящей загородной природы и подарили нам с вами. Светло, легко и по-дачному тихо будет в каждом доме, где стены декорированы таким образом.

Дизайнер Sanderson Ребекка Крейг, рассказывая о создании коллекции Embleton Bay, вспоминает свои впечатления от реальной бухты на северо-восточном побережье Великобритании. «Я наслаждалась постоянно изменяющейся, но навеки спокойной окружающей меня природой, и мне захотелось передать это ощущение в дизайне новой коллекции», — говорит Ребекка. Что ж, кажется, это ей удалось!

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Paint & Paper Library

Вот и ещё одна возможность делать выбор в рамках одного бренда, но среди множества разных принтов. Хотите почувствовать себя жителем волшебной страны в окружении цветов-гигантов — пожалуйста. Желаете, чтобы цветы в интерьере были лишь в качестве намёка, но любите яркие оттенки — для вас есть решение. Предпочитаете классические обои и монохром, но всё же мечтаете о цветах — вы попали по адресу!

История создания коллекции совсем не так проста, как может показаться. Её разработкой занимался художник Хьюго Далтон, известный своими настенными росписями с применением различных медиа. Ему удалось объединить традиции и высокие технологии, а в основу положить собственные рисунки, сделанные во время пребывания на уединённом острове Треско в архипелаге Силли. В честь этого острова коллекция и получила своё название.

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