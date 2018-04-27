Cond? Nast назначил нового главного редактора журнала AD

Издательский дом Condé Nast в России сообщил о назначении Анастасии Ромашкевич главным редактором журнала AD. На этом посту она сменит Евгению Микулину, которая в конце марта приняла решение покинуть компанию, проработав в журнале с момента его основания.

Анастасия Ромашкевич с 2000 года работает в сфере интерьера и дизайна. В 2007 году она присоединилась к команде AD в качестве старшего редактора, а вскоре после этого была назначена на должность заместителя главного редактора. Она также входит в совет депутатов Пресненского района.

«За десять с лишним лет AD стал важной частью моей жизни, так что оказаться во главе журнала для меня и приятно, и очень волнительно. Благодаря моим предшественницам на этом посту у AD огромный запас прочности, четко выраженный узнаваемый стиль и прекрасная репутация на рынке. Это отличная база для дальнейшего развития. Безусловно, журнал будет меняться, но при этом он останется сам собой», — комментирует Анастасия Ромашкевич.