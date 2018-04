10 самых модных типов светильников

1. Ультрацветные светильники

Обратите внимание на причудливые светильники из неоновых трубок, напоминающие светящиеся скульптурные объекты в стиле американского поп-арта или минимализма.

Настенный светильник Mouth в стиле поп-арт (20 тыс. руб.). Фото: Seletti

Неоновая лампа Toucan (2500 руб.). 3. Флуоресцентные трубки Linea (13 400 руб.). Фото: Sunny Life

Флуоресцентные трубки Linea (13 400 руб.). Фото: Delightfull

2. Свеильники-конструкторы

Составные элементы многих современных светильников можно менять местами, «изобретая» каждый раз новый предмет.

Светильник Otello в виде набора геометрических форм ярких цветов (8400 руб.). Фото: Slide

Настольная лампа Moresque Qudretti (7690 руб.). Фото: Seletti

3. Экзотические светильники

Импровизации дизайнеров на тему забавных представителей тропической флоры и фауны привнесут в интерьер нотку юмора.

Подвесные светильники Swarm c деревянным корпусом. Фото: Jangir Maddadi

Настольная лампа Parrot. Фото: Chehoma

Светильник Koala (10 тыс. руб.). Фото: Debenhams

Светильники Totem с абажурами из бамбуковых лент (дизайн — Aryk Levy). Фото: Forestier

Настольная лампа Elephant в виде циркового слона, который балансирует со светящимся шаром (20 890 руб.). Фото: Seletti

«Крылатая» люстра Birdie's Nest выполнена с применением натурального гусиного пера. Фото: Ingo Maurer

Светодиодный светильник Banana Huey (дизайн — Studio Job) (18 500 руб.). Фото: Seletti

4. Палочки и колбочки

Подвесы в форме цилиндрических трубок — не только осветительные приборы направленного действия, но и выразительные графические элементы в пространстве.

Лампа направленного света Iosif (27 300 руб.). Фото: Artemide

Подвесная люстра Multispot Tooby (10 тыс. руб.). Фото: Fabbian

Подвесы в виде цветных трубок (дизайн — Omar Carraglia).

Светильник Tube цилиндрической формы с перфорацией. Фото: Tom Dixon

Лампа Cylinder с абажуром из латуни (10 тыс. руб.). Фото: Madam Stoltz

5. Подвижная композиция

Объекты-мобили интересны тем, что позицию и поворот световых источников можно изменять, таким образом корректируя и общий характер домашнего освещения.

Модульная система Freeline состоит из стержней разной длины и сферических плафонов. Фото: Fabbian

Подсвесной светильник Franklin с основанием из латуни. Фото: Menu

Торшер Cinetique (дизайн — Martin Hirth). Фото: Ligne Roset

Лампа-маятник с основанием из бетона. Фото: Malherbe Editions

Торшер на штативе Droid с рефлектором в стиле ретрофутуризм. Фото: Jangir Maddadi

Асимметричная напольная лампа Tripod (дизайн — Front). Фото: Fontana Arte

6. Лампочка Ильича

В противовес традиции скрывать лампочку за декоративным плафоном дизайнеры всё чаще делают её главным «героем» своих изделий и предлагают смело вписывать в любой стиль, а не только стиль лофт.

Светильники Moulds со стеклянными плафонами-пузырями ручного выдува, словно вытекающими из литьевых форм из древесины бука. Фото: Lasvit

Настольная лампа Control c регулировкой яркости освещения (10 400 руб.). Фото: Muuto

Подвесной светильник-кашпо (7 тыс. руб.). Фото: Bloomingville

7. Мобильные светильники

Лампы с удобной для транспортировки ручкой можно разместить там, где в данный момент необходим свет, или вынести на улицу.

Современные осветительные приборы мобильны, способны подстраиваться под разные задачи и даже менять цветовую температуру излучаемого света.

Переносная лампа Follow me c ручкой из натурального дуба (9 тыс. руб). 27. Многофункциональная подсветка из серии ПС 2017 с возможностью зарядки через USB-разъём (2499 руб.). Фото: The Collection

Многофункциональная подсветка из серии ПС 2017 с возможностью зарядки через USB-разъём (2499 руб.). Фото: ИКЕА

Портативную LED-лампу Carrie можно выносить на улицу (11 690 руб.). Фото: Menu

Светодиодный фонарь M-Lamp c удобной ручкой, поворотной головкой и ёмким аккумулятором, способным держать заряд до 8 ч. Фото: David Irwin

8. Светильники-интроверты

Модели отражённого (непрямого) света будут создавать в помещении мягкое медитативное освещение без резких теней.

Бра Дромхем с мягким свечением (499 руб.). Фото: ИКЕА

Настенный прибор отражённого света Big Bang из красных пластиковых пластин (15 500 руб.). Фото: Foscarini

9. Светильники на трёх ножках

Устойчивые напольные приборы на штативе помогут локально подсветить определённую зону, например, в гостиной или спальне.

Торшер Orbital c плафонами из стекла с шёлкотрафаретной печатью (48 500 руб.). Фото: Foscarini

10. Светильники-марионетки

Особенной популярностью пользуются источники света, закреплённые на шнуре, длина которого легко регулируется.

В облике модных световых изделий обнажаются процессы производства и технические элементы конструкции, которые, как правило, оставались «за кадром»: лампочки, провода, литьевые формы.

Настольная лампа Filo, декорированная цветными бусинами. Фото: Foscarini

Подвесной светильник Super light classic c кабелем, длина которого в распутанном состоянии составляет 40 м (15 тыс. руб.). Фото: Fehling & Peiz & Kraud

Осветительные приборы Flax из канатов (дизайн — Christien Meindertsma). Фото: Thomas Eyck

