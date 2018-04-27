10 самых модных типов светильников 

1. Ультрацветные светильники
Обратите внимание на причудливые светильники из неоновых трубок, напоминающие светящиеся скульптурные объекты в стиле американского поп-арта или минимализма.
Настенный светильник Mouth в стиле поп-арт (20 тыс. руб.). Фото: Seletti
Неоновая лампа Toucan (2500 руб.). 3. Флуоресцентные трубки Linea (13 400 руб.). Фото: Sunny Life
Флуоресцентные трубки Linea (13 400 руб.). Фото: Delightfull
2. Свеильники-конструкторы
Составные элементы многих современных светильников можно менять местами, «изобретая» каждый раз новый предмет.
Светильник Otello в виде набора геометрических форм ярких цветов (8400 руб.). Фото: Slide
Настольная лампа Moresque Qudretti (7690 руб.). Фото: Seletti
3. Экзотические светильники
Импровизации дизайнеров на тему забавных представителей тропической флоры и фауны привнесут в интерьер нотку юмора.
Подвесные светильники Swarm c деревянным корпусом. Фото: Jangir Maddadi
Настольная лампа Parrot. Фото: Chehoma
Светильник Koala (10 тыс. руб.). Фото: Debenhams
Светильники Totem с абажурами из бамбуковых лент (дизайн — Aryk Levy). Фото: Forestier
Настольная лампа Elephant в виде циркового слона, который балансирует со светящимся шаром (20 890 руб.). Фото: Seletti
«Крылатая» люстра Birdie's Nest выполнена с применением натурального гусиного пера. Фото: Ingo Maurer
Светодиодный светильник Banana Huey (дизайн — Studio Job) (18 500 руб.). Фото: Seletti
4. Палочки и колбочки
Подвесы в форме цилиндрических трубок — не только осветительные приборы направленного действия, но и выразительные графические элементы в пространстве.
Лампа направленного света Iosif (27 300 руб.). Фото: Artemide
Подвесная люстра Multispot Tooby (10 тыс. руб.). Фото: Fabbian
Подвесы в виде цветных трубок (дизайн — Omar Carraglia).
Светильник Tube цилиндрической формы с перфорацией. Фото: Tom Dixon
Лампа Cylinder с абажуром из латуни (10 тыс. руб.). Фото: Madam Stoltz
5. Подвижная композиция
Объекты-мобили интересны тем, что позицию и поворот световых источников можно изменять, таким образом корректируя и общий характер домашнего освещения.
Модульная система Freeline состоит из стержней разной длины и сферических плафонов. Фото: Fabbian
Подсвесной светильник Franklin с основанием из латуни. Фото: Menu
Торшер Cinetique (дизайн — Martin Hirth). Фото: Ligne Roset
Лампа-маятник с основанием из бетона. Фото: Malherbe Editions
Торшер на штативе Droid с рефлектором в стиле ретрофутуризм. Фото: Jangir Maddadi
Асимметричная напольная лампа Tripod (дизайн — Front). Фото: Fontana Arte
6. Лампочка Ильича
В противовес традиции скрывать лампочку за декоративным плафоном дизайнеры всё чаще делают её главным «героем» своих изделий и предлагают смело вписывать в любой стиль, а не только стиль лофт.
Светильники Moulds со стеклянными плафонами-пузырями ручного выдува, словно вытекающими из литьевых форм из древесины бука. Фото: Lasvit
Настольная лампа Control c регулировкой яркости освещения (10 400 руб.). Фото: Muuto
Светильник Moulds со стеклянным плафоном-пузырем ручного выдува, словно вытекающими из литьевых форм из древесины бука. Фото: Lasvit
Подвесной светильник-кашпо (7 тыс. руб.). Фото: Bloomingville
7. Мобильные светильники
Лампы с удобной для транспортировки ручкой можно разместить там, где в данный момент необходим свет, или вынести на улицу.
Современные осветительные приборы мобильны, способны подстраиваться под разные задачи и даже менять цветовую температуру излучаемого света.
Переносная лампа Follow me c ручкой из натурального дуба (9 тыс. руб). 27. Многофункциональная подсветка из серии ПС 2017 с возможностью зарядки через USB-разъём (2499 руб.). Фото: The Collection
Многофункциональная подсветка из серии ПС 2017 с возможностью зарядки через USB-разъём (2499 руб.). Фото: ИКЕА
Портативную LED-лампу Carrie можно выносить на улицу (11 690 руб.). Фото: Menu
Светодиодный фонарь M-Lamp c удобной ручкой, поворотной головкой и ёмким аккумулятором, способным держать заряд до 8 ч. Фото: David Irwin
8. Светильники-интроверты
Модели отражённого (непрямого) света будут создавать в помещении мягкое медитативное освещение без резких теней.
Бра Дромхем с мягким свечением (499 руб.). Фото: ИКЕА
Настенный прибор отражённого света Big Bang из красных пластиковых пластин (15 500 руб.). Фото: Foscarini
9. Светильники на трёх ножках
Устойчивые напольные приборы на штативе помогут локально подсветить определённую зону, например, в гостиной или спальне.
Торшер Orbital c плафонами из стекла с шёлкотрафаретной печатью (48 500 руб.). Фото: Foscarini
10. Светильники-марионетки
Особенной популярностью пользуются источники света, закреплённые на шнуре, длина которого легко регулируется.
В облике модных световых изделий обнажаются процессы производства и технические элементы конструкции, которые, как правило, оставались «за кадром»: лампочки, провода, литьевые формы.
Настольная лампа Filo, декорированная цветными бусинами. Фото: Foscarini
Подвесной светильник Super light classic c кабелем, длина которого в распутанном состоянии составляет 40 м (15 тыс. руб.). Фото: Fehling & Peiz & Kraud
Осветительные приборы Flax из канатов (дизайн — Christien Meindertsma). Фото: Thomas Eyck
Осветительные приборы Flax из канатов (дизайн — Christien Meindertsma). Фото: Thomas Eyck