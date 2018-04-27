10 полезных идей и приспособлений

Рецепт домашнего порядка складывается из множества мелочей. Один из важнейших ингредиентов — грамотная организация хранения вещей. Предлагаем несколько практичных решений, которые ускорят перемены к лучшему и помогут преодолеть хаос.

1. Порядок на столе

Эксперты сходятся во мнении, что производительность напрямую зависит от правильной организации рабочего пространства и порядка на столе. Например, они советуют хранить канцелярские принадлежности в одной подставке, чтобы каждый раз не тратить время на поиски того или иного предмета.

2. Хранение украшений

Стильные органайзеры и шкатулки для бижутерии способны не только обеспечить бережное хранение дамских «сокровищ», но и стать оригинальным украшением туалетного столика. Особенно привлекательно выглядят держатели в форме деревьев, на веточках которых «растут» ювелирные украшения.

3. Специальные вешалки

Системы хранения с отверстиями для развески шарфов помогут избежать беспорядка, а также существенно облегчат выбор собранных в одном месте аксессуаров. Наиболее удобны органайзеры, которые можно повесить на перекладину внутри гардероба и тем самым сэкономить место.

4. Хранение под кроватью

Запасные одеяла, подушки и постельные принадлежности лучше всего располагать в зоне быстрого доступа, но не на виду. Отличным решением станут интегрированные или отдельные выдвижные ящики под кроватью. Последние должны быть оборудованы крышкой для защиты от пыли.

Свободное пространство под спальным ложем можно также задействовать для хранения коробок с обувью, литературы для чтения перед сном или временно неиспользуемых чемоданов.

5. Хранение велосипеда

Для сезонного хранения двухколёсного друга в домашних условиях можно задействовать любую свободную вертикальную плоскость. Средство уличного передвижения крепится на специальном подвесе параллельно стене так, чтобы колёсами не дотрагиваться до её поверхности.

6. Органайзеры для ключей

Чтобы не метаться по квартире в поисках пропавших ключей, воспользуйтесь таким простым и полезным аксессуаром, как ключница. Во-первых, она станет маркером конкретного места, где отпирающие приспособления легко найти, во-вторых, это оригинальный элемент декора входной зоны.

Необходимо не только выделить ключам определённое место в прихожей, но и маркировать их принадлежность с помощью брелоков разного цвета или формы.

7. Органайзеры для ванной

Главная задача на территории ванной — рационально упорядочить внушительное количество банных принадлежностей. Подспорьем в этом деле станут подвесные карманы и корзины для хранения мелочей, а также полки-органайзеры для размещения средств личной гигиены в мокрой зоне.

8. Органайзеры для гаджетов

Специальные органайзеры помогут решить проблему видимости проводов, нарушающих общую эстетику помещения. Такие контейнеры способны вместить не только удлинители и кабели от зарядных устройств для гаджетов, но и электронное оборудование (Wi-Fi-маршрутизаторы и т. д.).

9. Хранение журналов

Временным пристанищем для свежего «глянца» станут журнальницы, которые лучше всего расположить неподалёку от места для чтения в гостиной или спальне. Самые модные сегодня держатели, которые бывают напольными, настенными и настольными, отличаются минималистичным дизайном.

10. Гардероб на колёсах

Компактные передвижные конструкции для размещения сезонной одежды — отличная альтернатива гардеробной в условиях маленькой квартиры. Для хранения обуви следует обзавестись коробками с прозрачным окошком либо сопроводить их ярлыком с указанием содержимого.