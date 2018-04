Lexus открыл бизнес-лаундж в аэропорту Брюсселя

Площадь бизнес-лаунджа LOUNGE by Lexus составляет 700 кв. метров, рассчитана на 175 гостей. Он разделен на зоны с различной атмосферой и функциями, среди которых центральный бар, зона для отдыха и закрытое пространство, идеально подходящее тем, кому необходимо работать в поездке.

LOUNGE by Lexus не похож на традиционные шоурумы. Его концепция выходит за пределы автомобильной отрасли, давая посетителям возможность познакомиться с брендом и узнать об инициативах Lexus, нацеленных на создание невероятных впечатлений. Создатели отмечают оригинальный и современный дизайн пространства, высококачественные предметы интерьера и материалы, тщательно разработанные меню блюд и напитков, а также все условия для работы, развлечения, отдыха и восстановления сил.

Предметы мебели выбирались или создавались специально для бизнес-лаунджа, в том числе многофункциональные журнальные столики и барные стойки, спроектированные на основе концепции дизайна L-finesse, используемой при создании автомобилей Lexus. Освещение бизнес-лаунджа изменяется в зависимости от обстановки и включает две эффектные инсталляции, которые были созданы по мотивам работ, поданных на ежегодный конкурс Lexus Design Award. В бизнес-лаундже также представлены примеры работ других начинающих дизайнеров, принимавших участие в Lexus Design Award.

Новый бизнес-лаундж LOUNGE by Lexus является частью лаунджа THE LOFT авиакомпании Brussels Airlines. Он открыт ежедневно с пяти утра до девяти вечера и работает по тем же общим правилам приема гостей, что и THE LOFT авиакомпании Brussels Airlines. Его услугами могут воспользоваться пассажиры бизнес-класса Brussels Airlines и члены бонусной программы Star Alliance.