3 вещи, которые помогут просыпаться счастливой

В своих недосыпах, утренней подавленности и недостатке энергии мы виним ранний подъем, навязчивые мысли перед сном или шумного соседа. На качество сна влияет гораздо больше мелочей, чем ты можешь заметить. Я предлагаю начать заботу о себе с повседневных предметов, роль которых мы часто недооцениваем. Изменив всего три вещи, ты сможешь сделать лучше каждый свой день.

Портьеры

От правильно подобранных портьер для спальни зависит вся атмосфера в комнате: будет ли она достаточно темной, теплой и тихой. Кроме того, это важная деталь интерьера, которая создает стиль всего помещения. Идеальную ткань для штор спальни — блэкаут — придумали в Финляндии. В стране с длинными периодами белых ночей лучше всего знают, как защититься от дневного света. Блэкаут — это плотная материя, которая создается за счет особого переплетения нитей. Для пошива портьер используется двух— или трехслойное полотно. Оно на 100% защищает комнату от солнечных лучей или света уличных фонарей. Такая ткань не пропускает сквозняки и приглушает посторонний шум. Она очень проста в уходе и практична: не выгорает на солнце, сохраняет цвет во время стирки, не мнется. Блэкаут — гипоаллергенный, а значит, абсолютно безопасный материал. Однотонные портьеры благородного оттенка смотрятся очень изысканно, напоминая о скандинавской эстетике и минималистичности. Шторы блэкаут выглядят уютно как в светлых ванильных, кремовых и медно-розовых цветах, так и в темных — графитовом или глубоком коричневом.

Постельное белье

Еще одна вещь, на которую не стоит жалеть средств или времени, — постельное белье. Ты проводишь в кровати треть своей жизни, остальная ее часть напрямую зависит от качества твоего сна. В хорошем постельном комплекте важно все: от правильности кроя до оттенка материала. Ткань должна быть воздухопроницаемой. Помни, что вся кожа на теле дышит, поэтому нужно обеспечить циркуляцию воздуха под одеялом. Ситуация, когда одна часть тела во сне мерзнет, а другой при этом жарко, возникает как раз из-за неправильного теплообмена и плохого материала. Лучшая ткань для постельного белья — soft satin. Это экологически чистое полотно из 100% хлопка. Плотное, но в меру мягкое и приятное на ощупь, оно хорошо впитывает влагу и регулирует температуру — зимой греет, а летом дает прохладу. Постельное белье из сатина износостойкое, не теряет цвет при стирке и дает минимальную усадку.

Для сна рекомендуют выбирать однотонные комплекты. Доказано, что они успокаивают и расслабляют, так что прибереги пестрые принты для секса. Можно комбинировать два пастельных оттенка — пудровый и бежево-серый не будут раздражать глаз. Попробуй чередовать комплекты и обращать внимание, на каком цвете тебе комфортнее спится. Есть исследования, подтверждающие, что лучше всего человек спит на снежно-белой постели, но это правило не обязательно работает для каждого. Тщательно подгоняй постельное белье по размеру кровати, подушек и одеяла. Оно должно быть в меру просторным, чтобы простынь не сползала во время сна, одеяло не сбивалось в одну сторону, а подушка была одновременно мягкой и плотной. Не ленись снять мерки и заказать индивидуальный комплект — он прослужит долго и подарит тебе много счастливых часов.

Пижама

Выбирая пижаму, не забывай, что она не должна быть похожа на комплект эротического нижнего белья. В первую очередь, ты покупаешь вещь, в которой тебе будет так же комфортно, как в своем теле, может даже чуточку лучше. Для материала пижамы работает то же правило, что и с постельным бельем, — он должен дышать и уютно прилегать к телу, поэтому пусть это тоже будет сатин.

Обращай внимание на температуру в комнате. Ноги, как правило, ночью полностью скрыты под одеялом, в отличие от верхней половины тела, поэтому хорошим вариантом станет комплект из рубашки с длинными рукавами и коротких шорт. Если ты очень чувствительна к холоду, бери костюм из штанов и рубашки. Как я уже отмечала, материал из хлопка регулирует тепло, поэтому тебе не будет слишком жарко. Пижамный костюм должен быть свободного кроя, не стеснять движений и вообще не слишком ощущаться на теле. Оверсайз уже вышел из постелей на улицы, нашел себе место в офисах и на модных подиумах, так что стеснять себя неудобной обтягивающей одеждой дома теперь просто неприлично. Простоту пижамного кроя облагораживает цвет — нежные нюдовые оттенки, безупречный черный или снежно-белый всегда смотрятся изысканно. Самое сложное в отношениях с идеальным пижамным костюмом — расстаться с ним утром.