Как особняк Брусницыных из мастерской превратился в роскошные руины

В апреле Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры начало бить тревогу. Одно из самых интересных и необычных зданий Петербурга оказалось брошено на произвол судьбы: особняк Брусницыных был передан в ведение АУИПИК, но ведомство было не в состоянии обеспечить полноценную охрану. Дом разрушался, его разбирали по кускам мародеры и коллекционеры. На данный момент памятник федерального значения все же закрыли. По нашей просьбе проект «Знaй Город» рассказывает, чем ценно строение на Кожевенной линии: от тайного бильярдного зала до зеркала Графа Дракулы.

Особняк Брусницыных — это тот случай, когда среди промо-футболок и дырявых калош на Уделке вы вдруг находите лимитированную модель кроссовок прошлого века, за которую ценители готовы убить. Принадлежавший купеческой семье памятник архитектуры в стиле эклектика забыт в промышленной зоне Васильевского острова. Как он оказался брошен на произвол судьбы? Без мистики тут не обошлось — и это не пустой звук.

По приказу Екатерины II в конце XVIII века в места Косой и Кожевенной линий были перенесены кожевенные производства — отсюда и название. Будущий особняк, обращенный к взморью, был перестроен под заводские нужды и жилые помещения. В таком виде он существовал до середины XIX века, пока его не выкупил предприимчивый крестьянин Николай Брусницын. Выходец из Тверской губернии создал мастерскую, которая скоро стала настоящей фабрикой.

Дела шли в гору, но Николай не хотел переезжать в центр и начал облагораживать здание — окна первого этажа расширил, второй поднял, подправил его снаружи. Некогда простой каменный дом изменился еще сильнее к концу XIX века, когда перешел во владение детей Брусницына. По проекту архитектора Анатолия Ковшарова в нем появилась новая отделка, второй этаж повысили, а лицевой фасад оформили в едином стиле. Особняк приобрел форму буквы «Ш» — по крылу на каждого брата. Появилась оранжерея с оригинальной расстекловкой.

Особняк Брусницыных является ярким примером эклектики — архитектурного стиля, сочетающего в себе любые формы прошлого в разных сочетаниях. Так, парадная столовая оформлена в стиле позднего ренессанса: в ней сохранился буфет, а стены украшают резные деревянные панели ручной работы. Одна из них на самом деле является потайной дверцей в Бильярдный зал, сохранивший лепной потолок, небольшие угловые диванчики и резной камин.

Танцевальный или Белый зал выполнен в стиле Людовика XV. Двухярусная падуга образует плавный переход от стен к плафону, скругляя углы и придавая комнате воздушность и пластичность. Стены, двери и потолки обильно украшены лепниной с растительными орнаментами и мифическими мотивами — тут воедино сплелись цветочные венки, целующиеся путти и сатиры с музыкальными инструментами. В раме над камином сохранилось подлинное зеркало, в котором отражается массивная люстра с хрустальными подвесками. К Белому залу примыкает курительная комната в мавританском стиле — по моде того времени. Стены украшены мелкой вязью, а под потолком висит старинная люстра из стекла и латуни.

Гостиных в особняке было несколько, но сохранилась только одна. Она выполнена в стиле рококо и оформлена в теплых коричневых тонах. Стены разбиты на отдельные панно и затянуты подлинным шелком столетней давности. Два зеркала, поставленные друг против друга, создают иллюзию бесконечной перспективы.

В 1919 году Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией арестовала Александра Николаевича Брусницына, ведь, как известно, наши люди к своим домам зимние сады не пристраивают. Экзотические растения были переданы в Ботанический сад, а в особняке разместилось управление кожевенного завода имени Александра Николаевича — какая ирония — Радищева.

Но здание стало известно не из-за своей уникальной истории или интерьеров, но благодаря городской легенде о «зеркале Дракулы». В начале XX века сюда из Италии привезли зеркало, которое будто бы висело в одной комнате с прахом знаменитого графа. Говорили, что посмотревшие в него вскоре чувствовали дискомфорт, а после с ними случались страшные беды. Начало слухам положили внезапная смерть внучки купца и постоянное плохое самочувствие членов его семьи. После революции мистический объект оказался во Дворце культуры имени Кирова, но быстро вернулся обратно. Его поставили в кабинет заместителя директора завода, который вскоре таинственно пропал, а потом оказалось потеряно и само зеркало. После этого кабинет заколотили, а заводоуправление переселили в новое здание — от греха подальше.

Последние изменения случились с особняком в 1993 году — Белый зал и столовую отреставрировали, а над зимним садом сделали металлическое покрытие во избежание протечек. Сейчас в особняке можно заказать экскурсию — помещения передали в аренду частным фирмам, но большинство из них не используются, привлекая мародеров или бездомных.

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