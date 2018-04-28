Ещё
5 видов применения соли, о которых мало кто знает
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 видов применения соли, о которых мало кто знает 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Недаром этот полезный продукт ценился в древности.

Способ №1

Это идеальное средство для мытья посуды. Возьмите 1 стакан продукта и высыпьте на жирную поверхность сковороды. Соль моментально впитает в себя пригоревший жир и грязь. Сотрите всю эту гадость бумажным полотенцем, теперь ваши кастрюли и плошки станут чистыми даже при использовании холодной воды.

Способ №2

Чтобы вернуть к жизни деревянную разделочную доску, посыпьте ее солью, а затем потрите половинкой лимона. Рабочая поверхность станет как новая.

Способ №3

Пригодится обычная соль и в косметологии. Смешайте ее в пропорции один к двум с оливковым маслом. У вас получится великолепный скраб для лица.

Способ №4

Соль поможет сыру остаться свежим подольше. Разведите ее водой и смочите ткань в полученном растворе. Заверните в мокрый холст сыр, он лучше в нем сохранится.

Способ №5

Добавляйте соль при стирке постельного белья и хлопковых сорочек. Этот нехитрый способ поможет сохранить им белизну новых вещей.
WomanHit.ru: последние новости
Роза Сябитова сделает интимную пластику ради жениха Галина Польских феноменально помолодела Фото 70-летней Ротару в купальнике оказалось в Сети
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букина показала секси-фигуру после вторых родов9
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег77
Что случится, если есть по три яйца в день12
Бирюкова увела мужа у подруги1
Видео
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
00:59
Пугачева удивила образом школьницы
Звёзды
01:30
51-летняя Холли Берри сверкнула обвисшей грудью
Звёзды Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение