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Россиянка отстояла в суде свое право пользоваться туалетом
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Россиянка отстояла в суде свое право пользоваться туалетом 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
Центральный районный суд Омска удовлетворил требования 32-летней жительницы региона. Решением суда подтверждено ее право пользоваться общественными зонами в общежитии, где женщина купила комнату. Об этом сообщается на сайте суда.
Соседи запретили женщине пользоваться туалетом, душем, кухней и коридором. « [Истица] Указывала, что не имеет возможности проживать в принадлежащей ей комнате, т.к. ответчики всячески препятствуют в пользовании местами общего пользования, мотивируя тем, что она приобрела отдельную комнату без санузла и ее комната отношений к местам общего пользования их секции не имеет», — отмечается в сообщении суда.
Центральный районный суд признал за женщиной право пользоваться туалетом и другими общими помещениями. При этом ей было отказано в выплате десяти тысяч рублей, которые женщина попросила в качестве компенсации морального ущерба.
В начале 2018 года из общежития одного из колледжей Санкт-Петербурга выселили женщину, которая 20 лет притворялась студенткой и занимала отдельную комнату. Несмотря на то, что у нее было отдельное жилье, женщина отказывалась освобождать помещение, объясняя свою позицию удобным расположением общежития.
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Женский форум
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