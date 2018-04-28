Удобная планировка и скандинавская палитра: трешка в Швеции

Покупая квартиру в одном из районов Стокгольма Остермальме, шведский дизайнер Клаус Даллен планировал превратить ее в стильное, открытое пространство для встреч с друзьями.

Воплотить в жизнь задуманное оказалось делом несложным. Во-первых, повезло с планировкой, которая включала в себя анфиладу из кухни, гостиной и столовой, — идеальное «дано» для оформления просторной общественной зоны.

Во-вторых, все любимые интерьерные магазины Клауса по счастливому стечению обстоятельств оказались расположены рядом с его новым домом, построенным в начале XIX века, и это существенно упростило задачу поиска мебели, света и декора.

На фоне нейтральной скандинавской палитры дизайнер сгруппировал предметы обстановки таким образом, чтобы гости, присевшие на диван, кресло и другую мебель, расположились лицом друг к другу и тут же включились в беседу.

Для создания мягкого, обволакивающего света, также немало способствующему доверительным диалогам, Клаус расставил в гостиной сразу несколько светильников. Один из них — тот, что позади дивана — выглядит как настоящий арт-объект.

Гипсовые постаменты, вазы ручной работы, винтажные чемоданы Louis Vuitton и другие необычные предметы декора можно разглядывать бесконечно. И это только на руку гостеприимному хозяину, ведь в такой обстановке точно не заскучаешь.

Есть вещицы и вовсе забавного происхождения. К примеру, леопардовые подушки были сшиты из… пальто одной из родственниц владельца квартиры! Та когда-то купила пальто в Кении, а когда вещь пришла в негодность, отдала Клаусу. Дизайнер оказался в двойном выигрыше: теперь у него есть и стильные подушки, и занимательная история, которая наверняка понравится гостям — как и этот интерьер.