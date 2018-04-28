Как построить дом по цене московской однушки

Этот проект кирпичного дома — экспериментальный. Перед архитекторами и дизайнерами стояла задача создать типовой проект коттеджа за 3 млн рублей. Строительство, черновая и чистовая отделка, меблировка и техника уже включены в бюджет.

Этот дом проектировался как типовой проект на продажу. Потенциальные заказчики — молодая семья без большого бюджета и времени на ремонт, которая хочет купить дом, полностью готовый к заселению. Фишка в том, что архитекторы спроектировали дом очень высокого качества, полностью из кирпича, а дизайнер Алеся Котова создала недорогой, но уютный интерьер.

Строительство двухэтажного дома обойдется в 2 млн рублей. Ставку сделали на американскую планировку: большая объединенная кухня-гостиная с выходом в сад и спальня хозяев с собственной просторной ванной комнатой и окном. Еще 1,2 млн рублей понадобилось на отделку (черновую и чистовую) плюс мебель, освещение и текстиль.

«На отделке фасадов и интерьера сэкономили приличную сумму, так как оставили открытый кирпич на большей площади стен, выбрали недорогую краску для внутренней отделки, на пол положили ламинат», — рассказывает дизайнер.

В доме много встроенных больших шкафов: ниши продумали на этапе проектирования. Фасады заменили шторами для экономии — останется купить полки и штанги. Единственная гардеробная комната находится в хозяйской спальне и отгорожена от комнаты необычной лофтовой дверью из досок и с роликовой системой — такую может сделать любой столяр. Есть и отдельный хозяйственный шкаф со стиральной и сушильной машинами — по типу американских домов.

«С наполнением интерьера все просто: нас спасли ИКЕА и Leroy Merlin. Все дешевое и симпатичное, что я смогла найти, было использовано в проекте, — рассказывает Алеся Котова. — Это мебель, освещение и текстиль. Часть предметов изготовили недорого в столярной мастерской. Конечно, техника и мебель из разряда «под сдачу», но на первое время этого вполне достаточно. А потом жильцы смогут постепенно менять предметы на более дорогие».

Холл Напольное покрытие: ламинат, Leroy Merlin Мебель: раздвижные двери ПВХ для встроенного гардероба, межкомнатные двери, вешалка настенная, Leroy Merlin; скамья с полкой для обуви, ИКЕА Ковер: придверный коврик, ИКЕА Текстиль: штора рулонная, Leroy Merlin Техника: стиральная/сушильная машина, Indesit Освещение: абажур, шнур-подвес — все ИКЕА; споты встраиваемые, Leroy Merlin

Гостиная Отделка: краска, Luxens Напольное покрытие: ламинат, Leroy Merlin; плитка напольная, Global Tile Мебель: диван, пуф — все divan.ru Ковер: ИКЕА Текстиль: гардины, карнизы, плед — все ИКЕА; подушки, Leroy Merlin Декор: рамы, вазы, цветы — ИКЕА Освещение: споты, светодиодная лента, Leroy Merlin; торшер, ИКЕА

Спальня Отделка: краска, Luxens Напольное покрытие: ламинат, Leroy Merlin Мебель: двери, Leroy Merlin; кровать, стул — ИКЕА Ковер: ИКЕА, Leroy Merlin Текстиль: постельное белье, подушки, покрывало, шторы — все ИКЕА Декор: растения, Leroy Merlin; рамы, вазы, ИКЕА Освещение: бра, абажур, ИКЕА; споты, светодиодная лента, Leroy Merlin

Кухня Отделка: плитка на кухонный фартук, Global Tile Напольное покрытие: ламинат, Leroy Merlin Мебель: обеденный стол, стулья, ИКЕА Гарнитур: кухня «Дуб Шато», Leroy Merlin Бытовая техника: холодильник, Beko; вытяжка, Jetair Senti; электрическая плита, Flama Смесители: мойка и смеситель, Leroy Merlin Освещение: споты, Leroy Merlin; подвесные светильники, ИКЕА Текстиль: гардины, карнизы, ИКЕА

Ванная комната Отделка: плитка настенная, Global Tile Напольное покрытие: плитка напольная, Global Tile Санфаянс: унитаз, Cersanit Vista; биде, Sanita; ванна, Aquanet Libra; раковины, ИКЕА Смесители: Sensea; душ, Brissen Освещение: споты, Leroy Merlin; шнуры-подвесы, ИКЕА Текстиль: шторка, ИКЕА; коврик, рулонные шторы, Leroy Merlin