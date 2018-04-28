Как сделать маленькую квартиру просторной и уютной?

Мы спросили у наших дизайнеров о любимых приемах в оформлении маленьких квартир, которые помогают сделать их визуально просторнее. А также нашли примеры у зарубежных коллег. Получился удобный чек-лист, который можно использовать всем владельцам малогабариток.

А еще:

гостиной отдаю темную зону — спальне важнее естественный свет;

стиральную машину стараюсь оставить в ванной или коридоре, а не на кухне».

отказ от тяжелых многослойных штор — выбираю римские шторы и легкие струящиеся ткани;

стараюсь по максимуму использовать вертикальное пространство: вместо традиционных стеллажей — навесные полки в неиспользуемых уголках комнаты (например, над дверным проемом)».

Нейла Дин (Neila Deen), создательница дизайн-студии в Нью-Йорке Urban Casa, считает, что большие ковры визуально увеличивают комнату. Тогда как маленькие коврики, которые можно положить разве что под журнальный столик, дают обратный эффект.

Джилл Ричардсон (Gill Richardson), сооснователь студии Goodchild Interiors в Бристоле, придерживается одного цвета в разных оттенках в дизайне малогабаритных квартир. Она убеждена, что это визуально делает комнату глубже и увеличивает пространство.

Чтобы добавить воздуха в эту квартиру в Майнце, на западе Германии, дизайнеры Леа Коржечек (Lea Korzeczek) и Матиас Хиллер (Matthias Hiller) из STUDIO OINK сделали светлый пол с отражающей поверхностью и дополнили интерьер такой же светлой мебелью и блестящими аксессуарами.

На обложке дизайн-проект Никиты Зуба.