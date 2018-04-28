Идеальная кухня: что в тренде в 2018-м

Только что в Милане завершилась выставка кухонных новинок EuroCucina 2018 в рамках выставки ISaloni. Делимся самыми запоминающимися трендами на примере дизайна кухонь компании Lorena.

Когда кухня не может похвастаться большим метражом, важен каждый сантиметр, и дизайнеры знают идеальное решение — кухня коридорного типа. Например, кухонный гарнитур ИНДАСТРИАЛ с высокими антресолями и вместительными шкафами разной глубины позволяет использовать всю площадь стены. А модные материалы с эффектом листов старого железа и ржавчины в сочетании с золотыми глянцевыми фасадами не требуют дополнительного декора.

Скрытые за фасадами кухни — один из главных трендов этого года. Это идеальный вариант для квартир с объединенной кухней-гостиной или студий. Теперь вам не нужно думать, как быстро навести порядок, если неожиданно пришли гости — все можно скрыть за дверцами.

Несколько сезонов подряд дизайнеры предлагают облегчить кухню и отказаться от всех или части верхних шкафов. В этом случае кухонный фартук поднимается выше и становится еще более декоративным. Где прячутся системы хранения? В шкафах-колоннах с полками и встроенной бытовой техникой, выстроенные в один ряд как в гарнитуре ЛОФТ.

Модель ИНДАСТРИАЛ СОФТ также смотрится легче и воздушнее за счет визуального отсутствия верхних шкафов — их заменили функциональными нишами, которые открываются одним нажатием.

Мебель из натурального дерева — тренд, который не сдает своих позиций. Но дизайнеры также предлагают использовать и качественную имитацию. Lorena выпустила новую модель ЭРНИКА. Ее фасады выполнены по технологии окутки: абсолютно точно передают текстуру и фактуру дерева с обеих сторон. Также при производстве учли все каноны сборки фасадов из массива: они имеют запил под 45°.

Тонкий керамогранит все чаще становится выбором дизайнеров для оформления стильного интерьера кухни. Есть и более бюджетная альтернатива: например, столешница и фасады «Оксид Фэрро» в кухнях ИНДАСТРИАЛ СОФТ компании Lorena, имитирующие керамическое покрытие.

Дизайнеры предлагают отказаться от традиционных классических элементов: помпезных пилястр, карнизов, подзоров и сделать ставку на более лаконичный дизайн и качественные материалы. При этом они не против заменить наскучившее матовое стекло витражами или изящной решеткой.

Эксперименты в дизайне кухонного гарнитура только приветствуются. Дизайнеры смело сочетают классические фасады, имитирующие натуральное дерево, со столешницей и кухонным фартуком под бетон — свежо, ярко, современно.

Городские жители в поисках комфортной атмосферы все чаще выбирают стили кантри и прованс для оформления кухни. А дизайнеры предлагают всевозможные варианты: открытые полки, фасады со стеклом, деревянные панели вместо плитки на фартуке. В цветовой палитре можно выделить нежный зеленый оттенок «матэ» — он здорово освежает интерьер.

Серый декор фасадов не теряет актуальности уже несколько сезонов подряд. Его можно миксовать с белыми оттенками, натуральным деревом и аксессуарами розового золота как в гарнитуре КОВАДО.

С натуральным деревом дизайнеры сочетают и глянцевые фасады в модном оттенке «Базальт». Это цвет «пустоты», который визуально расширяет пространство в небольшой кухне и позволяет сделать яркие акценты с помощью бытовой техники и аксессуаров.