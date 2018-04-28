В Москве открылась самая высокая смотровая площадка в Европе

В небоскребе «Федерация. Восток» в «Москва-Сити» открылась смотровая площадка Panorama360, пишет РБК. Она находится на 89-м этаже, это 360 метров от основания башни.

В книге рекордов России Panorama360 ​называется «Смотровая площадка на самом высоком этаже здания в Европе». Так будет до открытия небоскреба «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, где на уровне 360 метров также планируется разместить смотровую площадку.

В фотогалерее — интерьеры Panorama360 и все, что можно разглядеть через ее панорамные окна.