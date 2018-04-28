Сочинение на заданную тему: концепции оформления сада

Тема или стиль — что выбрать? Правильно ответив на этот вопрос, вы сможете сделать дачный участок красивым и при этом не разоритесь на дорогостоящих покупках. В чем же секрет?

Тихий уголок словно создан для приятных размышлений.

Верно сделанный выбор — большое искусство. И в ландшафтном дизайне, как впрочем и в обычной жизни, владеть им просто необходимо. Какое определение первым приходит в голову при взгляде на красивый и дорого оформленный участок? Правильно — стильный. Существует немало садовых стилей, и у каждого из них — свои четко расписанные каноны и атрибуты, соблюдение которых обычно влетает в копеечку владельцу дачного царства. Хотите сэкономить на затратах, но не на качестве? Это нетрудно — стоит лишь предпочесть стилю отдельную тему, «отыграть» которую вам по силам. Выбрав или придумав свою «нить», нанизывайте на нее, словно бусинки, садовые идеи и элементы, которые вписываются в заданную концепцию. И уже никто не сможет упрекнуть вас в неправоте, потому что правила игры на этот раз задаете именно вы. Поверьте, это очень увлекательно! А чтобы задача не показалась вам слишком тяжелой, предлагаем несколько вариантов «тематических участков». Выбрать один из них или придумать свой — решать только вам!

Сад роз «Сад роз» наверняка понравится поклонникам этой капризной и изменчивой «королевы». Чтобы отыграть такой вариант, понадобятся розы различных видов, сортов и расцветок.

Роза Голубая рапсодия способна стать изюминкой любого сада.

Беседку или перголу укройте «плащом» из плетистых роз, по соседству расположите цветник с коллекцией из редких сортов, высаженных вокруг классической скульптуры, через дорожку перебросьте зеленый тоннель, усыпанный ароматными цветками, такой же декор подойдет и для садовой ширмы, расположенной у барбекю.

Беседка, увитая плетистыми розами, выглядит романтично.

Альпийскую горку тоже «подарите» прелестной капризнице: пусть всем канонам вопреки рядом с аскетичными «альпийцами» здесь поселятся миниатюрные и почвопокровные розы. Не хотите оспаривать их нежную прелесть? Тогда прогоните прочь все остальные растения и оставьте розы наедине с камнями разных размеров и оттенков.

Штамбовая роза — симпатичная соседка для изящной лавочки.

Что еще можно сделать из роз? Да все что душе угодно:

оригинальные водоемы и ручейки с изящными мостками (почвопокровные сорта),

яркие и ароматные бордюры для лужаек и площадок различной функциональности (миниатюрные низкорослые сорта),

притягивающие глаз солитеры (растения на штамбе);

живую изгородь (плетистые сорта).

Ну а лучшую свиту для нашей королевы составят растения с пестрой и серебристой листвой, гипсофилы, дельфиниумы, флоксы, лилии, декоративные луки, хосты и злаки.

Южный сад «Южный сад» идеально подходит для любителей путешествий. Это собирательный образ, поэтому при его создании стоит соединить собственные впечатления с деталями и атрибутами различных жарких стран. В идеале территорию стоит разбить на «разнотемные» уголки, посвященные разным странам — Италии, Бразилии, Прибалтике… Совет: для оформления используйте любые аксессуары, привезенные из путешествий — они наконец-то перестанут собирать пыль на полках и помогут создать нужный колорит.

Морскую тему (слева) можно отыграть и вдали от водных просторов. Терракота (справа) идеально оттеняет свежую зелень сада.

В таком саду разбросано множество местечек для отдыха (лавочки, беседки и даже гроты), есть хотя бы один водный объект (среднеазиатский арык, каменистый водопад, красиво оформленный бассейн или, на худой конец, крохотный фонтанчик), здесь много мощений из камня и дощатых настилов, встречаются подпорные стенки (или хотя бы ступени), перголы и другие элементы вертикального озеленения.

Пряные травы помогут создать зону релакса для садовой ароматерапии.

Из растений обязательны хвойные (горные сосны, туи, можжевельники, ель коника), деревья и кустарники с выразительным внешним видом, многолетники с декоративной листвой, яркие летники и — плодовые деревья и кустарники. Среди способов посадки преобладают «заросли», а в качестве аксессуаров можно использовать керамику, контейнерные растения, изделия из бамбука и лозы и легкие ткани светлых оттенков.

Хобби-сад «Хобби-сад» — отражение творческой натуры. «Выпустите» собственные увлечения в сад, и в награду получите не только оригинальный ландшафт, но и множество поклонников вашего таланта.

Гончарам на заметку: из керамических изделий совсем нетрудно сочинить оригинальный декор.

Собираете старинные самовары — устройте гостеприимный уголок «русского чаепития» в беседке или расставьте свое богатство по полочкам летней кухни. И не забудьте про живой декор: для данного случая идеально подходят посадки в стиле кантри, площадка, вымощенная древесными спилами и небольшая поленница.

Увлекаетесь рисованием — распишите беседку, скамью, бочки и горшки, составьте «живые картины» из растений и окружите их настоящими багетными рамами.

Нравится декупаж — изготовьте комплект предметов для барбекю в этой технике или декорируйте мебель в беседке, преобразите садовые лейки и скамеечки.

Любите вышивать — посадите роскошные цветники по схемам ваших вышивок, а собственные шедевры превратите в подушки, скатерти и полотна для ширмы, ими можно украсить террасу и беседку.

Роспись по стенам поможет раздвинуть границы сада.

Орнаментальный сад «Орнаментальный» сад будет красив во все времена года, ведь здесь присутствуют ритм и мотив — важные составляющие гармонии.

Деревья и кустарники с округлыми кронами делают садовый пейзаж более умиротворяющим.

Подберите для своего сада любимую «мелодию», пусть ее озвучат полюбившиеся орнаменты, найденные в журналах, книгах по искусству или же просто созданные в вашем воображении.

Водоем может повторять очертания зеленых бордюров. Такой дубль выглядит как минимум, необычно.

Совет: соблюдайте комплексный подход — все элементы сада должны «работать» на заданную тему, а линии общей планировки территории должны совпадать с выбранным мотивом. Скажем, если вы взяли за основу завитки, то они должны присутствовать везде: в очертаниях дорожек и цветников, в декоре дома, беседки и других построек.

Прямые линии планировки придают садовому пейзажу определенную строгость.

Важно: рисунок мощения легко превратить в орнаментальный, использовав разноцветные элементы, в каменистой композиции орнамент повторят выложенные особым образом булыжники и гравийные отсыпки, а в цветнике — посадки соответствующих по тону растений.

Дорожка, напоминающая кинопленку, выглядит как изящный арт-объект.

Подходит для такого сада и ширма из отдельных вертикально стоящих досок или брусьев, расписанных в духе выбранных очертаний. Помните: орнамент должен выделяться, а значит, помимо контрастов необходим еще и фон — его отлично «сыграет» газон или иные нейтральные по цвету и составу посадки.

Сад-вернисаж

Сад-вернисаж оформите как выставку живых картин. Здесь найдется место для уютных галерей, разноуровневых площадок и подиумов, символизирующих залы музея.

Бонсай, спрятанный в кадушку, декорированную галькой, — словно миниатюра в садовом интерьере.

Садовые конструкции стоит оформить в светлых тонах (совсем как стены в галерее): на таком фоне живые картины будут выглядеть максимально выигрышно. А как быть с главными экспонатами? Отдайте эту роль интересным композициям из растений и аксессуаров, «пригласите» декоративные многолетники с необычной листвой, альпийские растения или неизвестные широкой публике культуры.

Зеленая ванна подойдет не для каждого сада, но если вы готовы к экспериментам — дерзайте!

И обязательно используйте настоящие рамы, раскрасьте их в разные цвета или придумайте другой оригинальный декор.

Живая картина — изящная, но, увы, недолговечная красота.

Скульптурами на вашем вернисаже способны стать красивые отдельно растущие деревья и кустарники с необычной формой кроны, фактурой стволов и веток, а также забавные топиарии и штамбовые розы, но не забывайте и о красивых валунах — эти природные творения точно не испортят общее впечатление. Читайте также:

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