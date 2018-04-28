Мох на стенах и картина, нарисованная мамой: пять ресторанов Екатеринбурга с интересным дизайном

Екатеринбург заслуженно называют столицей, и доказательством этому могут служить наши рестораны: действительно, нашу кухню никак не назовешь провинциальной! Мы нашли пять заведений, которые утолят не только физический, но и эстетический голод. К созданию интерьера здесь подошли нестандартно, и гостям будет на что посмотреть.

26/28 Само пространство, в котором разместилось это заведение, необычно: ресторан 26/28 находится в промежутке между домами 26 и 28 по проспекту Ленина (отсюда и необычное название). Интерьер не дает посетителям забыть о том, что они почти на улице — здесь есть и необработанные кирпичи, покрытые живым мхом, и трубы-светильники с лампами накаливания на стенах, и стрит-арт. Дизайнер Наталья Пастухова нарисовала на стене большую желтую лису, теперь это символ заведения.

Автор дизайна Анна Шабинская два года подряд выигрывала конкурс дизайнеров, который проводит журнал «Собака», поэтому ее вместе с командой и пригласили работать над интерьерами 26/28.

ESHAK

Интерьеры ресторана Сергея Светлакова доверили московской команде Krivtsova&Redina. Дизайнеры не пошли традиционным путем и не стали воспроизводить в стенах заведения заезженный мотив «восточной сказки». Об истоках местной кухни напоминают детали — ручные похожие на ковры вышивки на решетках, люстры из бусин как восточные аксессуары, украшающие шеи девушек.

Ощущение летней свежести создают стеллажи, возносящиеся к самому потолку, а на них яблоки, цветы и зеленые растения в ящиках. По ресторану развешены кашпо с цветами, есть уголок с качелями. Даже зимой почувствовать себя на открытом воздухе даст возможность рынок с советскими весами и мешками фруктов.

В ресторане свежо, а в караоке, наоборот, тепло. Как в домике на горнолыжном курорте. Теплые деревянные элементы, ковры, пушистые пледы, подушки из меха и шерсти, дрова у камина, декоративные головы животных… И всегда Новый год.

«Шикари»

Ресторан азиатской кухни «Шикари» его создатели называют самым простым способом путешествовать по Азии, не выезжая за пределы своего города. Интерьер здесь сделан так, чтобы гости погрузились в атмосферу путешествия. С одной стороны, это городская квартира с простой дружеской атмосферой, с другой — квинтэссенция азиатского колорита. Яркие цвета, сочные принты, диковинные предметы декора, провокационные постеры с монахами и моделями-азиатками…

— Эклектика колониального дизайна позволяет создавать атмосферные рестораны с разным интерьером, — поясняют в «Шикари». — Дизайн каждого последующего ресторана сети поддерживает общую концепцию, но не копирует в точности интерьер первого. Те же стилистические приемы в духе квартиры путешественника, цветовая палитра фактур и материалов позволяют добиться узнаваемости бренда и вместе с тем создавать уникальную атмосферу.

«Гастроли»

Заведение в начале улицы 8 Марта готовили к открытию целый год.

— Дизайн интерьера делал Григорий Заславский , который делал большинство известных ресторанов Екатеринбурга, много участвовал я сам, — рассказывает владелец «Гастролей» Валентин Кузякин. — Нам досталось очень фактурное, интересное и живое пространство со 120-летними потолками на кованых гвоздях и кирпичными стенами из нескольких времен одновременно.

Перед дизайнером стояла сложная задача — подчеркнуть красоту помещения, не перегрузить деталями и сделать максимально экологичный интерьер, «который полностью про то, чтобы видеть прекрасное в несовершенстве», объясняет владелец.

— Самые яркие детали получились спонтанно: на ковры натолкнулись в Тбилиси, плетеные люстры я нарисовал в последний момент на бумажке, а картину нарисовала моя мама, — признался Валентин.

«Бюро находок»

Интерьер ресторана создавали вместе архитектор Григорий Заславский и владелица заведения Ирина Орехова . Именно она предложила сделать эклектичный экодизайн, в котором будут сочетаться приятные глазу фактуры — дерево и матовая плитка. Экзотические растения — манго, маракуйю, красный дракон — тоже вырастила хозяйка «Бюро находок».

Экотема в ресторане сквозит во всем: здесь есть оранжерея, светильники-капли, а из одной столешницы растет настоящее дерево. Летом в «Бюро» обещают разбить мини-сад с зеленью, томатами, горошком, как принято в лучших экоресторанах Европы. Гости могут купить любой предмет декора, который им понравился, ведь «Бюро находок» — это еще и интерьерная лавка.