Квартира с петушками для юриста Кати

Екатерина — юрист, она ведёт активный образ жизни и много путешествует. В своей новой квартире ей хотелось создать комфортную домашнюю обстановку, где всегда можно отдохнуть и расслабиться. Именно с таким пожеланием она обратилась за помощью к дизайнеру Софи Му — девушки сразу же нашли общий язык и впоследствии даже стали хорошими подругами. Но удалось ли превратить пустую коробку в квартиру мечты и какие приключения сопровождали процесс работы над этим проектом — сейчас узнаем.

Софи Му, дизайнер

Совсем недавно мы уже знакомили вас с одним из проектов Софи, больше информации об этом дизайнере вы можете найти здесь.

sofimu.com Екатерина, хозяйка квартиры:

— Хотелось создать пространство, где было бы уютно и комфортно как одной, так и в компании друзей. С планировкой в основном всё устраивало, но для некоторых работ необходима была помощь дизайнера — например, разграничение прихожей и гостиной, правильное распределение зон в кухне-гостиной, расстановка сантехники в ванной, цветовые решения.

Особенности перепланировки

Это была новая квартира с обозначенным контуром стен, стандартно неудобным огромным холлом и двумя санузлами. Дизайнер оставила максимально свободным пространство гостиной-кухни, отделив спальню, большой санузел для хозяйки, маленький гостевой и гардеробную.

Чтобы добавить пространству динамики, а также удобнее разместить диван, барную стойку расположили по диагонали, она же стала продолжением кухни и служит местом для завтрака хозяйки квартиры. Тем, кто хочет увидеть ещё один прекрасный пример квартиры с открытой планировкой, предлагаем почитать нашу статью о небольшой студии в Швеции.

Искусственно созданный эркер

При входе в квартиру сразу же открывается просторная гостиная с окном. Для смягчения углов, обрамляющих это окно, решили создать эффект эркера с помощью гипсокартона и увеличенных откосов. Это первое, что видишь, входя в помещение: эркер, окно и струящийся текстиль.

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Софи Му, дизайнер:

— Сразу, как я вошла в помещение, бросилось в глаза большое окно в угловатом обрамлении стен. Мы решили сделать эффект «выхода в свет», холл оставили небольшим, но открытым. Выкрасили его в тёмно-фиолетовый цвет, что в сочетании с тёмным полом сделало его таинственным уголком, из которого в проёме открывается вид на большую светлую гостиную с окном по центру.

sofimu.com Квартира с петушками

Когда только началась стройка, у Екатерины и Софи не было подобрано ничего, кроме кухни и плитки. Решили лишь, что пространство должно быть светлым, лёгким, мебель современной, а ванная вдохновляющей. Всё рождалось в процессе. Особого внимания заслуживают петушки, которые совершенно случайным образом стали изюминкой всего интерьера и предметами коллекционирования для Екатерины.

Софи Му, дизайнер:

— Это было весёлое приключение, когда мы приезжали в магазин, весьма примерно зная, что нам нравится, и на месте находили удивительные вещи. Один из таких примеров — обои в зону эркера. Нам нужны были обои с очень мелким рисунком, чтобы не сузить визуально это небольшое пространство. Шли с идеей ромбиков, горошка или чего-то в этом духе. Случайно в каталоге увидели обои с петушками, как раз того самого мелкого размера и необходимого диагонального ритма. Я пошутила, что это очень весело — обедать, когда вокруг тебя мелкие петушки, это как-то забавно. И моя чудесная клиентка поддержала эту сумасшедшую идею. Так она стала коллекционером петушков. Забегая вперёд, скажу, что теперь их у неё уже довольно много.

sofimu.com Цветовое решение

При выборе цвета девушки остановились на мягкой классической гамме. Стены выкрасили в спокойные оттенки: спальню — в глухой папоротниковый, гостиную — в белый с лёгким розовым тоном. Для кухонного фартука подобрали красивую фиолетовую мозаику, перекликающуюся с холлом.

Кстати, для холла очень долго выбирали нужный оттенок из 5-6 выкрасов, в итоге остановились на густом сумеречном фиолетовом. Для мебели во всём пространстве сделали выбор в пользу белого лака, шпона ореха и хромированной фурнитуры. А вот ванная и гостевой санузел, как и планировалось, получились вдохновляюще яркими за счёт тюльпанов из коллекции Ceramica Bardelli и мелкой мозаики.

«Кругляшки», или такие важные мелочи

Кухня получилась большой и многофункциональной. Простая мебель в белом лаке подчёркнута классной вытяжкой от Elica, а большая столешница из натурального гранита добавила шика всему пространству. Этот прекрасный камень со всей бережностью обработали из выбранного слэба.

Софи Му, дизайнер:

— У гранита интересная текстура в крупный круг. Эти круги, или как мы нежно и смеясь называли их «кругляшки», у нас расползлись по всему интерьеру — в люстрах и бра Caboсhe, точечных светильниках в спальне, на текстиле.

sofimu.com Дизайнер очень много внимания уделила мелочам — она считает, что это главное в интерьере. Для спальни выбрали идею комфорта, большую кровать и объёмный шкаф с зеркальными дверками, который расширил пространство и в дневное время удачно отражает окно, наполняя светом помещение.

Софи Му, дизайнер:

— Изначально мы задумали, что солнце из окна будет попадать в спальню через перфорированный текстиль. Перерыли всю Москву, найдя нужную ткань, Nobilis Boollis, заказали её у поставщика. Оказалось, что именно на нас производство ткани закончилось, так что нам прислали остатки. Очень сложно было их скроить как нужно, но нам пошли навстречу все. Мы очень благодарны сотрудникам фирмы «Альянс высокий текстиль» за профессионализм высочайшего уровня. И нашей скромной швее. Именно благодаря этим людям у нас всё сложилось с нашими тканями в квартире — гостиную обволакивает струящаяся вуаль белого цвета, окно в спальне плотно зашторивается рогожкой. Получились те самые дырочки, пропускающие свет, шикарное уникальное покрывало и подушки.

sofimu.com Сценарии освещения

Освещение на всех своих проектах Софи старается делать многофункциональным, а сценарии максимально интересными. Эта квартира не стала исключением. Здесь можно включить отдельно тёплый ламповый свет над барной стойкой — воздушные стеклянные шарики. Всю гостиную освещает линия трековых светильников белого цвета, созданная для заполняющего света.

Отдельная гордость создателей проекта в этих апартаментах — люстра Bocci над обеденной зоной в эркере. Дизайнер собственноручно привезла её из Праги с экспозиции одного светового салона, при этом очень долго искала её в нужной комплектации. Люстра очень тяжёлая, так как её шарики состоят из цельного стекла со световым элементом внутри, но это не помешало привезти её в Россию. Для спальни выбрали вариант полного и частичного освещения. Санузлы очень яркие по освещённости, в ванной есть подсветка зеркала.

Софи Му, дизайнер:

— Мы долго искали люстру в гостиную и, найдя её в Сети, не знали, где посмотреть вживую. В результате клиентка увидела её в Норвегии, я — в Голландии, а купили в Праге. Именно там она была в наличии в нужной комплектации. Региональный представитель этой канадской компании в Амстердаме, когда я пришла к нему за люстрой, сказал, что её именно сейчас нет, а после переговоров о пересылке в Россию спросил, куда мы едем дальше. Узнав, что наш путь лежит через Прагу, этот обычный менеджер обычного амстердамского салона позвонил в Прагу и поставил для нас люстру там в резерв. Это было удивительно, а ещё больше я удивилась, приехав за ней в Прагу и обнаружив там хозяев салона — украинских архитекторов. Они тоже были удивлены, что незнакомый им человек из незнакомого салона так сделал всё для нас. Мы очень благодарны этим людям за помощь и такой уровень профессионализма.

sofimu.com Материалы, бренды и отделка

Гостиная-кухня:

диван, стулья — компания BoConcept;

шкаф — торговая марка Nobiele;

стол в обеденной зоне — привезён из Италии;

кухня — фабрика «Стильные кухни»;

вытяжка — компания Elica;

фартук для кухни — мастерская мозаики;

люстра над обеденной зоной — канадский бренд Bocci;

круглые люстры над кухней — Caboche;

текстиль — французская компания Nobilis;

напольная плитка (кухня) — фабрика Bardelli.

Спальня:

кровать — компания Estetica;

шкаф — торговая марка Nobiele;

тумбу под телевизор изготовили на заказ российские ребята из «Клуба промышленных дизайнеров»;

текстиль — французская компания Nobilis.

Другие помещения:

мебель в прихожей — компания BoConcept;

напольная плитка — фабрика Bardelli;

плитка в санузлах — фабрика Bardelli.

Екатерина, хозяйка квартиры:

— Дизайнер помог объединить имеющиеся идеи в единое пространство, красиво и комфортно воплотить в жизнь то, что хотелось. Причём получилась квартира именно для жизни — где всё удобно, практично, под рукой, но в то же время в едином стиле и со своей изюминкой. Хороший знак, как мне кажется — за два с лишним года, которые прошли со времени полного завершения работы над интерьером (покупки последних мебельных элементов и развески штор), не возникло ни малейшего желания что-либо поменять, передвинуть, убрать. Ничего не мешает, не раздражает и не требует доработок. Это значит, что получился интерьер, максимально подходящий владельцу.

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